Захоплення землі на 7 мільйонів гривень: жінок з Одеси обвинувачують у шахрайстві

На шахрайок чекає суд

Київська окружна прокуратура міста Одеси подала до суду обвинувальні акти проти трьох мешканок міста за фактами заволодіння земельними ділянками шляхом шахрайства. Обвинувачені заподіяли майже 7 млн грн шкоди одеській територіальній громаді.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Жінки заволоділи земельними ділянками площею 0,1 га кожна на вулиці Зої Космодем'янської в Одесі за допомогою підроблених рішень Таїровської селищної ради та державних актів. Пізніше, зловмисниці уклали договори купівлі-продажу та отримали кошти, з метою легалізації незаконно одержаних земель.

У результаті своїх дій, обвинувачені заподіяли майже 7 млн грн шкоди законному власнику землі — одеській територіальній громаді. Зазначені ділянки землі були арештовані під час досудового розслідування.

Яке покарання чекає на жінок

Прокурори Київської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду 3 обвинувальних акти стосовно 3 мешканок Одеси за фактами фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння земельними ділянками та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України). Також прокурорами пред’явлені цивільні позови про відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди.

Розкрадання земель

Ми писали, що суд у Кілійському районі Одеської області розглядатиме обвинувальний акт стосовно колишнього голови райдержадміністрації. Його звинувачують у шахрайстві та зловживанні владою. Він із спільниками розробили злочинну схему, щоб заволодіти земельними ділянками. Йдеться про землю на курортному місці узбережжя Чорного моря.

Нагадаємо, одеситка незаконно зареєструвала на себе право власності на нерухоме майно Міноборони України. Загальна вартість майна становить майже 9 млн гривень.