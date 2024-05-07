Захотел застроить двор — в Одессе остановили правонарушения

В Одессе оштрафован заказчик незаконной пристройки. Фото: ГАСК

В историческом центре Одессы прекратили очередную незаконную застройку . Там владелец здания без документов решил достроить помещение посреди двора многоквартирного дома.

Об этом сообщил начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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Дом во дворе

Местные жители коллективно обратились в Государственный архитектурно-строительный контроль Одесского городского совета по поводу того, что прям посреди двора их дома на Ольгиевской, 21 началось строительство. В ходе обследования комиссия обнаружила, что владелец незаконно построил двухэтажную железобетонную конструкцию с колоннами и перекрытиями, а также подвальным помещением. Кроме того, выяснилось, что заказчик предоставил фейковую информацию о начале выполнения строительных работ.

"На заказчика строительства составлен соответствующий акт, протоколы об административных правонарушениях, издано предписание об остановке подготовительных и строительных работ и об устранении нарушений требований градостроительного законодательства, а еще наложен штраф" , — говорится в сообщении ГАСК.

В Одессе прекращено незаконное строительство и в историческом центре. Фото: ГАСК Одессы

На основании обращения жильцов дома и комиссионного обследования ГАСК был подан иск в суд по поводу незаконных строительных работ и ложной информации. Окружной суд своим решением прекратил право на начало строительства.

Незаконная застройка в Одессе

Напомним, что владелец Доходного дома Бродского в Одессе решил открыть кафе в историческом центре города. Не оформив нормативных документов, он приступил к реконструкции здания и расширил его за счет тротуара.

Мы писали, что владельцу дома уже выносили предписание с требованием остановить строительство и вернуть все в первозданный вид. Однако эти требования были проигнорированы, однако коммунальные службы приступили к демонтажу незаконной пристройки.