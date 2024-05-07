Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Захотів забудувати подвірʼя — в Одесі зупинили правопорушення arrow

Захотів забудувати подвірʼя — в Одесі зупинили правопорушення

7 травня 2024 10:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Захотів забудувати подвірʼя — в Одесі зупинили правопорушення
В Одесі оштрафували замовника незаконної прибудови. Фото: ДАБК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В історичному центрі Одеси припинили чергову незаконну забудову.  Там власник будівлі без жодних документів вирішив добудувати приміщення посеред двору багатоквартирного будинку.

Про це повідомив Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв

Читайте також:

Дім у дворі

Місцеві мешканці колективно звернулись до Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради з приводу того, що прям посеред двору їхнього будинку на Ольгіївській, 21 розпочалось будівництво. Під час обстеження комісія виявила, що власник незаконно побудував двоповерхову залізобетонну конструкцію з колонами та перекриттями, а також підвальним приміщенням. Окрім цього з'ясувалось, що замовник надав фейкову інформацію про початок виконання будівельних робіт.

"На замовника будівництва складено відповідний акт, протоколи про адміністративні правопорушення, видано припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт та про усунення порушень вимог містобудівного законодавства, а ще накладено штраф", — йдеться у повідомленні ДАБК.
 

Будівництво всередині двору в Одесі
В Одесі припинено незаконне будівництво і історичному центрі. Фото: ДАБК Одеси

На підставі звернення мешканців будинку та комісійного обстеження ДАБК було подано позов до суду щодо незаконних будівельних робіт та неправдивої інформації. Окружний суд своїм рішенням припинив право на початок будівництва.

Незаконна забудова в Одесі

Нагадаємо, що власник Прибуткового будинку Бродського в Одесі вирішив відкрити кафе в історичному центрі міста. Не оформивши нормативних документів, він почав реконструкцію будівлі та розширив її за рахунок тротуару.

Ми писали, що власнику будинку вже виносили припис з вимогою зупинити будівництво й повернути все у первозданний вигляд. Однак ці вимоги були проігноровані, проте комунальні служби розпочали демонтаж незаконної прибудови.

Одеса
забудова
штраф
Одеська область
Новини Одеси
документи
забудовники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень