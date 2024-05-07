Захотів забудувати подвірʼя — в Одесі зупинили правопорушення

В Одесі оштрафували замовника незаконної прибудови. Фото: ДАБК

В історичному центрі Одеси припинили чергову незаконну забудову. Там власник будівлі без жодних документів вирішив добудувати приміщення посеред двору багатоквартирного будинку.

Про це повідомив Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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Дім у дворі

Місцеві мешканці колективно звернулись до Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради з приводу того, що прям посеред двору їхнього будинку на Ольгіївській, 21 розпочалось будівництво. Під час обстеження комісія виявила, що власник незаконно побудував двоповерхову залізобетонну конструкцію з колонами та перекриттями, а також підвальним приміщенням. Окрім цього з'ясувалось, що замовник надав фейкову інформацію про початок виконання будівельних робіт.

"На замовника будівництва складено відповідний акт, протоколи про адміністративні правопорушення, видано припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт та про усунення порушень вимог містобудівного законодавства, а ще накладено штраф", — йдеться у повідомленні ДАБК.



В Одесі припинено незаконне будівництво і історичному центрі. Фото: ДАБК Одеси

На підставі звернення мешканців будинку та комісійного обстеження ДАБК було подано позов до суду щодо незаконних будівельних робіт та неправдивої інформації. Окружний суд своїм рішенням припинив право на початок будівництва.

Незаконна забудова в Одесі

Нагадаємо, що власник Прибуткового будинку Бродського в Одесі вирішив відкрити кафе в історичному центрі міста. Не оформивши нормативних документів, він почав реконструкцію будівлі та розширив її за рахунок тротуару.

Ми писали, що власнику будинку вже виносили припис з вимогою зупинити будівництво й повернути все у первозданний вигляд. Однак ці вимоги були проігноровані, проте комунальні служби розпочали демонтаж незаконної прибудови.