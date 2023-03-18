Заболеваемость COVID-19 в Одессе снижается, однако эпидсезон еще продолжается
За последнюю неделю в Одессе зафиксировали 96 случаев COVID-19, что на 18,7% меньше, чем на прошлой неделе. В то же время выздоровели 105 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
"Манчестер Сити" усилит состав лидером сборной Аргентины и чемпионом мира
-
В Генштабе объяснили, действительно ли ГНСУ запретили выезд парням в возрасте от 15 до 18 лет
-
Количество судов, отправленных рф в пролив Босфор, превысило украинские показатели втрое
-
Лепестки, как стеклянные: японские ученые обнаружили уникальный вид орхидеи
-
США решили избавиться от россиян-беглецов от мобилизации: подробности от Guardian
-
Деоккупация острова Змеиный спасла украинскую экономику, — Братчук
-
Трамп скрыл подарки от лидеров иностранных государств на сумму более 290 тысяч долларов
-
Экс-чемпион мира делает ставку на Усика в бою против Фьюри
-
Volkswagen представил бюджетный электрокар: сколько он будет стоить
-
"У моей мамы тяжелая работа": одесситы на день погрузились в мир коммунальщиков
В настоящее время в городской клинической инфекционной больнице находятся на лечении 52 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19, а в детской городской клинической больнице №3 — 13 детей.
Амбулаторное лечение с COVID-19 проходят 144 пациента.
С начала 2023 года в Одессе зарегистрировано 1302 случая COVID-19, выздоровели за это время 1327 человек.
Как защититься от COVID-19: 5 советов
Существует несколько простых способов, которые помогут защититься от COVID-19:
- Регулярно мойте руки с водой или мылом или используйте антисептик на спиртовой основе.
- Носите маску в общественных местах и соблюдайте социальную дистанцию.
- Ограничьте контакт с людьми, особенно если у вас есть симптомы заболевания или вы находились в контакте с инфицированным человеком.
- Поддерживайте иммунную систему, ешьте здоровую пищу и ведите активный образ жизни.
- Оставайтесь дома, если у вас есть симптомы заболевания, и обратитесь к врачу для получения помощи и лечения.
Не забывайте, что вакцинация является одним из самых эффективных способов защиты от тяжелых форм COVID-19. Все желающие могут получить бесплатную прививку от COVID-19 во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.
Адреса кабинетов прививок:
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- Ильфа и Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- Шишкина, 48/1;
- Ю. Геллера, 43;
- Левитана, 62;
- Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
- Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- Болгарская, 38;
- И. и Ю. Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- М. Говорова, 26;
- Пастера, 56;
- Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- Вот. Чепиги, 54;
- Ак. Воробьева, 5;
- Героев обороны Одессы, 52;
- Ак. Заболотного, 59/1;
- Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская взр., 32.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины в сотрудничестве с мировой организацией здравоохранения (WHO) и ЕС предоставило Одесской области четыре автобуса. Они используются для обеспечения мобильной вакцинации в области.