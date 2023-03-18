Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Заболеваемость COVID-19 в Одессе снижается, однако эпидсезон еще продолжается arrow

Заболеваемость COVID-19 в Одессе снижается, однако эпидсезон еще продолжается

18 марта 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Существуют простые советы по защите от COVID-19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За последнюю неделю в Одессе зафиксировали 96 случаев COVID-19, что на 18,7% меньше, чем на прошлой неделе. В то же время выздоровели 105 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

В настоящее время в городской клинической инфекционной больнице находятся на лечении 52 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19, а в детской городской клинической больнице №3 — 13 детей.

Амбулаторное лечение с COVID-19 проходят 144 пациента.

С начала 2023 года в Одессе зарегистрировано 1302 случая COVID-19, выздоровели за это время 1327 человек.

COVID-19 одесса

Как защититься от COVID-19: 5 советов

Существует несколько простых способов, которые помогут защититься от COVID-19:

  1. Регулярно мойте руки с водой или мылом или используйте антисептик на спиртовой основе.
  2. Носите маску в общественных местах и соблюдайте социальную дистанцию.
  3. Ограничьте контакт с людьми, особенно если у вас есть симптомы заболевания или вы находились в контакте с инфицированным человеком.
  4. Поддерживайте иммунную систему, ешьте здоровую пищу и ведите активный образ жизни.
  5. Оставайтесь дома, если у вас есть симптомы заболевания, и обратитесь к врачу для получения помощи и лечения.

Не забывайте, что вакцинация является одним из самых эффективных способов защиты от тяжелых форм COVID-19. Все желающие могут получить бесплатную прививку от COVID-19 во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Адреса кабинетов прививок:

Киевский район:

  • Фонтанская дор., 30/32;
  • Фонтанская дор., 110;
  • Ильфа и Петрова, 63/1;
  • пров. Ушакова, 9;
  • Шишкина, 48/1;
  • Ю. Геллера, 43;
  • Левитана, 62;
  • Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

  • Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
  • Болгарская, 38;
  • И. и Ю. Лип, 1.

Приморский район:

  • Обсерваторный пер., 8;
  • М. Говорова, 26;
  • Пастера, 56;
  • Торговая, 29/31.

Суворовский район:

  • Вот. Чепиги, 54;
  • Ак. Воробьева, 5;
  • Героев обороны Одессы, 52;
  • Ак. Заболотного, 59/1;
  • Д. Ойстраха, 7;
  • Балтская дор., 40;
  • Хаджибейская взр., 32.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины в сотрудничестве с мировой организацией здравоохранения (WHO) и ЕС предоставило Одесской области четыре автобуса. Они используются для обеспечения мобильной вакцинации в области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:39 На портале "Знаїмо" появились советы для меню школьников, которые учатся дома, — Зеленская

15:20 "Манчестер Сити" усилит состав лидером сборной Аргентины и чемпионом мира

15:19 В Генштабе объяснили, действительно ли ГНСУ запретили выезд парням в возрасте от 15 до 18 лет

Новина з відео

15:10 Количество судов, отправленных рф в пролив Босфор, превысило украинские показатели втрое

Новина з фото

15:03 Лепестки, как стеклянные: японские ученые обнаружили уникальный вид орхидеи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:58 США решили избавиться от россиян-беглецов от мобилизации: подробности от Guardian

Новина з відео

14:40 Деоккупация острова Змеиный спасла украинскую экономику, — Братчук

14:31 Трамп скрыл подарки от лидеров иностранных государств на сумму более 290 тысяч долларов

14:22 Экс-чемпион мира делает ставку на Усика в бою против Фьюри

Новина з фото

14:19 Volkswagen представил бюджетный электрокар: сколько он будет стоить

Новина з відео

15:10 Количество судов, отправленных рф в пролив Босфор, превысило украинские показатели втрое

Новина з відео

14:40 Деоккупация острова Змеиный спасла украинскую экономику, — Братчук

Эксклюзив

14:10"У моей мамы тяжелая работа": одесситы на день погрузились в мир коммунальщиков

Новина з відео

12:30 "Пытаются замести следы": удастся ли найти американский беспилотник в Черном море

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:59Скандал в волонтерском центре Одессы: угрозы депутату и сотрясение мозга у охранника

Новина з відео

10:20Ночная атака дронами увеличивает вероятность ракетного обстрела, — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одесса" Михаил Щукин ушел из жизни: что он говорил о войне

Новина з відео

06:14 Синхронистка Марта Федина рассказала о блестящей победе на историческом этапе Кубка мира

Новина з відео

20:45Историческое решение: Владимир Зеленский отреагировал на ордер для путина

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Актуальное по теме

None 18 Март 15:39

На портале "Знаїмо" появились советы для меню школьников, которые учатся дома, — Зеленская

None 18 Март 14:26

"Манчестер Сити" усилит состав лидером сборной Аргентины и чемпионом мира

None 18 Март 15:19

В Генштабе объяснили, действительно ли ГНСУ запретили выезд парням в возрасте от 15 до 18 лет

None 18 Март 15:46

Количество судов, отправленных рф в пролив Босфор, превысило украинские показатели втрое

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB