Заболеваемость COVID-19 в Одессе снижается, однако эпидсезон еще продолжается

Существуют простые советы по защите от COVID-19

За последнюю неделю в Одессе зафиксировали 96 случаев COVID-19, что на 18,7% меньше, чем на прошлой неделе. В то же время выздоровели 105 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В настоящее время в городской клинической инфекционной больнице находятся на лечении 52 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19, а в детской городской клинической больнице №3 — 13 детей.

Амбулаторное лечение с COVID-19 проходят 144 пациента.

С начала 2023 года в Одессе зарегистрировано 1302 случая COVID-19, выздоровели за это время 1327 человек.

Как защититься от COVID-19: 5 советов

Существует несколько простых способов, которые помогут защититься от COVID-19:

Регулярно мойте руки с водой или мылом или используйте антисептик на спиртовой основе. Носите маску в общественных местах и соблюдайте социальную дистанцию. Ограничьте контакт с людьми, особенно если у вас есть симптомы заболевания или вы находились в контакте с инфицированным человеком. Поддерживайте иммунную систему, ешьте здоровую пищу и ведите активный образ жизни. Оставайтесь дома, если у вас есть симптомы заболевания, и обратитесь к врачу для получения помощи и лечения.

Не забывайте, что вакцинация является одним из самых эффективных способов защиты от тяжелых форм COVID-19. Все желающие могут получить бесплатную прививку от COVID-19 во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Адреса кабинетов прививок:

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

Ильфа и Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

Шишкина, 48/1;

Ю. Геллера, 43;

Левитана, 62;

Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

Болгарская, 38;

И. и Ю. Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

М. Говорова, 26;

Пастера, 56;

Торговая, 29/31.

Суворовский район:

Вот. Чепиги, 54;

Ак. Воробьева, 5;

Героев обороны Одессы, 52;

Ак. Заболотного, 59/1;

Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская взр., 32.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины в сотрудничестве с мировой организацией здравоохранения (WHO) и ЕС предоставило Одесской области четыре автобуса. Они используются для обеспечения мобильной вакцинации в области.