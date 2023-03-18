Захворюваність на COVID-19 в Одесі знижується, однак епідсезон ще триває

Існують прості поради для захисту від COVID-19

За останній тиждень в Одесі зафіксували 96 випадків COVID-19, що на 18,7% менше, ніж попереднього тижня. Водночас одужали 105 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Станом на цей момент, в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають на лікуванні 52 пацієнти з лабораторно підтвердженим COVID-19, а в дитячій міській клінічній лікарні №3 — 13 дітей.

Амбулаторне лікування з COVID-19 проходять 144 пацієнти.

З початку 2023 року в Одесі зареєстровано 1302 випадки COVID-19, одужали за цей час 1327 осіб.

Як захиститись від COVID-19: п'ять порад

Існує кілька простих способів, які можуть допомогти захиститись від COVID-19:

Регулярно мийте руки з милом та водою або використовуйте антисептик на спиртовій основі. Носіть маску в громадських місцях та дотримуйтеся соціальної дистанції. Обмежте контакт з людьми, особливо якщо у вас є симптоми захворювання або ви перебували в контакті з інфікованою людиною. Підтримуйте імунну систему, їжте здорову їжу та ведіть активний спосіб життя. Залишайтеся вдома, якщо у вас є симптоми захворювання, та зверніться до лікаря для отримання допомоги та лікування.

Не забувайте, що вакцинація є одним з найефективніших способів захисту від важких форм COVID-19. Всі охочі можуть отримати безплатне щеплення від COVID-19 в усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси.

Адреси кабінетів щеплень:

Київський район:

Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор., 110;

Ільфа і Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

Шишкіна, 48/1;

Ю. Геллера, 43;

Левітана, 62;

Ак. Філатова, 7а.

Малиновський район:

Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;

Болгарська, 38;

І. та Ю. Лип, 1.

Приморський район:

Обсерваторний пров., 8;

М. Говорова, 26;

Пастера, 56;

Торгова, 29/31.

Суворовський район:

От. Чепіги, 54;

Ак. Воробйова, 5;

Героїв оборони Одеси, 52;

Ак. Заболотного, 59/1;

Д. Ойстраха, 7;

Балтська дор., 40;

Хаджибейська дор., 32.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя України у співпраці зі світовою організацією охорони здоров'я (WHO) та ЄС надало Одещині чотири автобуси. Вони будуть використані для забезпечення мобільної вакцинації в області.