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Захворюваність на COVID-19 в Одесі знижується, однак епідсезон ще триває

18 березня 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Існують прості поради для захисту від COVID-19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За останній тиждень в Одесі зафіксували 96 випадків COVID-19, що на 18,7% менше, ніж попереднього тижня. Водночас одужали 105 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Станом на цей момент, в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають на лікуванні 52 пацієнти з лабораторно підтвердженим COVID-19, а в дитячій міській клінічній лікарні №3 — 13 дітей.

Амбулаторне лікування з COVID-19 проходять 144 пацієнти.

З початку 2023 року в Одесі зареєстровано 1302 випадки COVID-19, одужали за цей час 1327 осіб.

COVID-19 одеса

Як захиститись від COVID-19: п'ять порад

Існує кілька простих способів, які можуть допомогти захиститись від COVID-19:

  1. Регулярно мийте руки з милом та водою або використовуйте антисептик на спиртовій основі.
  2. Носіть маску в громадських місцях та дотримуйтеся соціальної дистанції.
  3. Обмежте контакт з людьми, особливо якщо у вас є симптоми захворювання або ви перебували в контакті з інфікованою людиною.
  4. Підтримуйте імунну систему, їжте здорову їжу та ведіть активний спосіб життя.
  5. Залишайтеся вдома, якщо у вас є симптоми захворювання, та зверніться до лікаря для отримання допомоги та лікування.

Не забувайте, що вакцинація є одним з найефективніших способів захисту від важких форм COVID-19. Всі охочі можуть отримати безплатне щеплення від COVID-19 в усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси.

Адреси кабінетів щеплень:

Київський район:

  • Фонтанська дор., 30/32;
  • Фонтанська дор., 110;
  • Ільфа і Петрова, 63/1;
  • пров. Ушакова, 9;
  • Шишкіна, 48/1;
  • Ю. Геллера, 43;
  • Левітана, 62;
  • Ак. Філатова, 7а.

Малиновський район:

  • Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
  • Болгарська, 38;
  • І. та Ю. Лип, 1.

Приморський район:

  • Обсерваторний пров., 8;
  • М. Говорова, 26;
  • Пастера, 56;
  • Торгова, 29/31.

Суворовський район:

  • От. Чепіги, 54;
  • Ак. Воробйова, 5;
  • Героїв оборони Одеси, 52;
  • Ак. Заболотного, 59/1;
  • Д. Ойстраха, 7;
  • Балтська дор., 40;
  • Хаджибейська дор., 32.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя України у співпраці зі світовою організацією охорони здоров'я (WHO) та ЄС надало Одещині чотири автобуси. Вони будуть використані для забезпечення мобільної вакцинації в області.

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