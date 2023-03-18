Захворюваність на COVID-19 в Одесі знижується, однак епідсезон ще триває
За останній тиждень в Одесі зафіксували 96 випадків COVID-19, що на 18,7% менше, ніж попереднього тижня. Водночас одужали 105 осіб.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Станом на цей момент, в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають на лікуванні 52 пацієнти з лабораторно підтвердженим COVID-19, а в дитячій міській клінічній лікарні №3 — 13 дітей.
Амбулаторне лікування з COVID-19 проходять 144 пацієнти.
З початку 2023 року в Одесі зареєстровано 1302 випадки COVID-19, одужали за цей час 1327 осіб.
Як захиститись від COVID-19: п'ять порад
Існує кілька простих способів, які можуть допомогти захиститись від COVID-19:
- Регулярно мийте руки з милом та водою або використовуйте антисептик на спиртовій основі.
- Носіть маску в громадських місцях та дотримуйтеся соціальної дистанції.
- Обмежте контакт з людьми, особливо якщо у вас є симптоми захворювання або ви перебували в контакті з інфікованою людиною.
- Підтримуйте імунну систему, їжте здорову їжу та ведіть активний спосіб життя.
- Залишайтеся вдома, якщо у вас є симптоми захворювання, та зверніться до лікаря для отримання допомоги та лікування.
Не забувайте, що вакцинація є одним з найефективніших способів захисту від важких форм COVID-19. Всі охочі можуть отримати безплатне щеплення від COVID-19 в усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси.
Адреси кабінетів щеплень:
Київський район:
- Фонтанська дор., 30/32;
- Фонтанська дор., 110;
- Ільфа і Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- Шишкіна, 48/1;
- Ю. Геллера, 43;
- Левітана, 62;
- Ак. Філатова, 7а.
Малиновський район:
- Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
- Болгарська, 38;
- І. та Ю. Лип, 1.
Приморський район:
- Обсерваторний пров., 8;
- М. Говорова, 26;
- Пастера, 56;
- Торгова, 29/31.
Суворовський район:
- От. Чепіги, 54;
- Ак. Воробйова, 5;
- Героїв оборони Одеси, 52;
- Ак. Заболотного, 59/1;
- Д. Ойстраха, 7;
- Балтська дор., 40;
- Хаджибейська дор., 32.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя України у співпраці зі світовою організацією охорони здоров'я (WHO) та ЄС надало Одещині чотири автобуси. Вони будуть використані для забезпечення мобільної вакцинації в області.