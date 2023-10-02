Состояние ремонтных работ в одесском Доме ученых

Поврежденный Дом ученых. Фото: Петр Обухов

Одесский Дом ученых, находящийся под защитой исторического наследия ЮНЕСКО, планируют законсервировать. Старинные постройки сильно пострадали от взрывной волны во время обстрелов города 25 сентября.

Об этом Суспільному рассказала директор учреждения Светлана Жекова.

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По ее словам, одной из главных проблем в реставрации является восстановление проводки таким образом, чтобы не повредить интерьер. Однако определенные работы уже были проведены.

"В течение двух месяцев мы успели восстановить систему видеонаблюдения, отремонтировать пожарную сигнализацию. Починили систему электросети, но починили ее частично. Не все можно восстановить. Есть определенные проблемы, ведь проводка в двухсотлетнем здании очень старая", — отметила Светлая Жекова.

Что повреждено в Доме ученых

Больше всего пострадали в Доме старинные окна, мраморные стены и пол, декоративные детали интерьера. В учреждении отмечают, что масштабные работы будут проводиться уже после окончания войны.

Напомним, 25 сентября российские террористы ударили по центру Одессы. Сгорело здание отеля, обстреляны помещения морского вокзала, разрушено зернохранилище и склады частного предприятия, повреждены жилые дома — таковы последствия ночной ракетной атаки по Одессе. Российские войска атаковали регион 19 ударными беспилотниками Shahed, 12 крылатыми ракетами "Калибр" и двумя сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Как город приходит в себя после мощного обстрела и какие последствия понесла гражданская и критическая инфраструктура — узнавали журналисты Новини.LIVE.