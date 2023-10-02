Стан ремонтних робіт в одеському Будинку вчених

Пошкоджений Будинок вчених. Фото: Петро Обухов

Одеський Будинок вчених, який знаходиться під захистом історичної спадщини ЮНЕСКО, планують законсервувати. Старовинні будівлі сильно постраждали від вибухової хвилі під час обстрілів міста 25 вересня.

Про це Суспільному розповіла директорка установи Світлана Жекова.

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За її словами, наразі однією з головних проблем у реставрації є відновлення проводки таким чином, щоб не пошкодити інтер'єр. Проте певні роботи вже було проведено.

"Протягом двох місяців ми встигли відновити систему відеоспостереження, відремонтувати пожежну сигналізацію. Полагодили систему електромережі, але полагодили її частково. Не все можна відновити. Є певні проблеми, адже проводка у двохсотрічній будівлі дуже стара", — зазначила Світла Жекова.

Що пошкоджено у Будинку вчених

Найбільше постраждали в Будинку старовинні шибки, мармурові стіни та підлога, декоративні деталі інтер'єру. В установі зазначають, що масштабні роботи проводитимуться вже після закінчення війни.

Нагадаємо, 25 вересня російські терористи вдарили по центру Одеси. Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки — такі наслідки нічної ракетної атаки по Одесі. Російські війська атакували регіон 19 ударними безпілотниками Shahed, 12 крилатими ракетами "Калібр" та двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Як місто оговтується після потужного обстрілу та яких наслідків зазнала цивільна й критична інфраструктура — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.