Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Законсервують до перемоги: стан ремонтних робіт в одеському Будинку вчених arrow

Законсервують до перемоги: стан ремонтних робіт в одеському Будинку вчених

2 жовтня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Стан ремонтних робіт в одеському Будинку вчених
Пошкоджений Будинок вчених. Фото: Петро Обухов
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеський Будинок вчених, який знаходиться під захистом історичної спадщини ЮНЕСКО, планують законсервувати. Старовинні будівлі сильно постраждали від вибухової хвилі під час обстрілів міста 25 вересня.

Про це Суспільному розповіла директорка установи Світлана Жекова. 

Читайте також:

За її словами, наразі однією з головних проблем у реставрації є відновлення проводки таким чином, щоб не пошкодити інтер'єр. Проте певні роботи вже було проведено. 

"Протягом двох місяців ми встигли відновити систему відеоспостереження, відремонтувати пожежну сигналізацію. Полагодили систему електромережі, але полагодили її частково. Не все можна відновити. Є певні проблеми, адже проводка у двохсотрічній будівлі дуже стара", — зазначила Світла Жекова.

Що пошкоджено у Будинку вчених

Найбільше постраждали в Будинку старовинні шибки, мармурові стіни та підлога, декоративні деталі інтер'єру. В установі зазначають, що масштабні роботи проводитимуться вже після закінчення війни.

Нагадаємо, 25 вересня російські терористи вдарили по центру Одеси. Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки — такі наслідки нічної ракетної атаки по Одесі. Російські війська атакували регіон 19 ударними безпілотниками Shahed, 12 крилатими ракетами "Калібр" та двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Як місто оговтується після потужного обстрілу та яких наслідків зазнала цивільна й критична інфраструктура — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз