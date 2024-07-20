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Приставал к несовершеннолетней — одессита будут судить за сексуальное насилие

20 июля 2024 13:32
Верзилова Єлизавета - редактор
Изнасиловал 15-летнюю девочку: в Одессе задержан преступник
В Одесской области задержан насильник девочки. Иллюстративное фото: depositphotos.com
Верзилова Єлизавета - редактор

Полицейские Одессы задержали 47-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой. В настоящее время одессит находится под стражей, за совершенное ему грозит тюремное заключение.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Ранее судимый за кражу одессит в состоянии алкогольного опьянения увидел девушку в Приморском районе. Мужчина предложил провести ее более коротким путем. Однако он завел 15-летнюю девушку в заброшенное здание и, несмотря на сопротивление, совершил насильственные действия. В полицию обратилась мать, которая от своего ребенка узнала о случившимся. Полиция оперативно разыскала и задержала преступника.

Что грозит

По результатам расследования фигуранта задержали и сообщили о подозрении по ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица без его согласия. За совершенное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Случаи сексуального насилия в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании девятилетней девочки. Полицейские взяли преступника под стражу, за свой поступок он может сесть за решетку на 15 лет.

Также ранее в Одесской области 57-летний водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии. Жертвами насильника стали по меньшей мере трое детей, за что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Одесса дети тюрьма полиция секс Одесская область Новости Одессы преступление насилие

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