Изнасиловал 15-летнюю девочку: в Одессе задержан преступник

В Одесской области задержан насильник девочки. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Полицейские Одессы задержали 47-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой. В настоящее время одессит находится под стражей, за совершенное ему грозит тюремное заключение.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

Ранее судимый за кражу одессит в состоянии алкогольного опьянения увидел девушку в Приморском районе. Мужчина предложил провести ее более коротким путем. Однако он завел 15-летнюю девушку в заброшенное здание и, несмотря на сопротивление, совершил насильственные действия. В полицию обратилась мать, которая от своего ребенка узнала о случившимся. Полиция оперативно разыскала и задержала преступника.

Что грозит

По результатам расследования фигуранта задержали и сообщили о подозрении по ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица без его согласия. За совершенное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Случаи сексуального насилия в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании девятилетней девочки. Полицейские взяли преступника под стражу, за свой поступок он может сесть за решетку на 15 лет.

Также ранее в Одесской области 57-летний водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии. Жертвами насильника стали по меньшей мере трое детей, за что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.