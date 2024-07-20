Изнасиловал 15-летнюю девочку: в Одессе задержан преступник

Приставал к несовершеннолетней — одессита будут судить за сексуальное насилие
Полицейские Одессы задержали 47-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой. В настоящее время одессит находится под стражей, за совершенное ему грозит тюремное заключение.
Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
Ранее судимый за кражу одессит в состоянии алкогольного опьянения увидел девушку в Приморском районе. Мужчина предложил провести ее более коротким путем. Однако он завел 15-летнюю девушку в заброшенное здание и, несмотря на сопротивление, совершил насильственные действия. В полицию обратилась мать, которая от своего ребенка узнала о случившимся. Полиция оперативно разыскала и задержала преступника.
Что грозит
По результатам расследования фигуранта задержали и сообщили о подозрении по ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица без его согласия. За совершенное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Случаи сексуального насилия в Одесской области
Мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании девятилетней девочки. Полицейские взяли преступника под стражу, за свой поступок он может сесть за решетку на 15 лет.
Также ранее в Одесской области 57-летний водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии. Жертвами насильника стали по меньшей мере трое детей, за что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
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