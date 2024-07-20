Зґвалтував 15-річну дівчинку: в Одесі затримали злочинця

В Одеській області затримали ґвалтівника дівчинки. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Поліцейські Одеси затримали 47-річного чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною. Наразі одесит перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує тюремне ув'язнення.

Про це у суботу, 20 липня, повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Раніше судимий за крадіжку одесит в стані алкогольного сп'яніння побачив дівчину в Приморському районі. Чоловік запропонував провести її коротшим шляхом. Однак він завів 15-річну дівчину до закинутої будівлі та, попри супротив, здійснив насильницькі дії. До поліції звернулася мати, яка від своєї дитини дізналася про скоєне. Поліція оперативно розшукала та затримала збочинця.

Що загрожує

За результатами розслідування, фігуранта затримали та повідомили про підозру за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи без її згоди. За скоєне правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Випадки сексуального насильства на Одещині

Ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дев'ятирічної дівчинки. Поліцейські взяли злочинця під варту, за свій вчинок він може сісти за ґрати на 15 років.

Також раніше на Одещині 57-річний водій шкільного автобуса неодноразово коїв сексуальні злочини проти учнів місцевої гімназії. Жертвами ґвалтівника стали щонайменше троє дітей, за що тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.