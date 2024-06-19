Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Железнодорожный переезд в Одесской области закроют — причины arrow

Железнодорожный переезд в Одесской области закроют — причины

19 июня 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Железнодорожный переезд в Сухом Лимане закроют до 20 июня
Железнодорожный переезд. Иллюстративное фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Сухом Лимане Одесской области ремонтируют железнодорожный переезд. В связи с этим будет закрыт от завтра, 20 июня.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читайте также:

Железнодорожный переезд "12 километр" в Сухом Лимане планируют снова открыть после ремонтных работ в субботу, 22 июня. Пока что водителям придется прокладывать свои маршруты с учетом этой ситуации.

Закрытый переезд в Сухом лимане
Объявление о работах. Фото: соцсети

Больше о ремонтах в Одесской области

Мы писали ранее, что ремонта на Хаджибеевской дамбе в Одесской области не будет. Это связано с тем, что компании "Ростдорстрой" по решению суда отказано в разблокировании подряда по ремонту и стабилизации аварийного сооружения.

Однако в противовес этому, на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.

Также работы продолжаются и на Ивановском мосту в Одессе. Там продолжили ограничение движения транспорта в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием. Грузовики не смогут по нему проехать до конца текущего года.

железная дорога
Одесса
ремонт
Одесская область
Новости Одессы
авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту