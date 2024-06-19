Железнодорожный переезд в Сухом Лимане закроют до 20 июня

Железнодорожный переезд. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Сухом Лимане Одесской области ремонтируют железнодорожный переезд. В связи с этим будет закрыт от завтра, 20 июня.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Железнодорожный переезд "12 километр" в Сухом Лимане планируют снова открыть после ремонтных работ в субботу, 22 июня. Пока что водителям придется прокладывать свои маршруты с учетом этой ситуации.

Объявление о работах. Фото: соцсети

Больше о ремонтах в Одесской области

Мы писали ранее, что ремонта на Хаджибеевской дамбе в Одесской области не будет. Это связано с тем, что компании "Ростдорстрой" по решению суда отказано в разблокировании подряда по ремонту и стабилизации аварийного сооружения.

Однако в противовес этому, на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.

Также работы продолжаются и на Ивановском мосту в Одессе. Там продолжили ограничение движения транспорта в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием. Грузовики не смогут по нему проехать до конца текущего года.