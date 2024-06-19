Залізничний переїзд у Сухому Лимані закриють до 20 червня

Залізничний переїзд. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Сухому Лимані Одеської області ремонтують залізничний переїзд. Через це він буде закритий відзавтра, 20 червня.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Залізничний переїзд "12-й кілометр" у Сухому Лимані планують знову відкрити після ремонтних робіт у суботу, 22 червня. Допоки водіям доведеться прокладати свої маршрути з урахуванням цієї ситуації.

Оголошення про роботи. Фото: соцмережі

Більше про ремонти на Одещині

Ми писали раніше, що ремонту на Хаджибеївській дамбі на Одещині не буде. Це пов'язано з тим, що компанії "Ростдорстрой" за рішенням суду відмовлено у розблокуванні підряду для ремонту та стабілізації аварійної споруди.

Однак на противагу цьому, на півдні Одеської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал Кофа, що розташований на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове. Стару конструкцію вже демонтували, і триває підготовка до встановлення нових балок.

Також роботи тривають й на Іванівському мосту в Одесі. Там продовжили обмеження руху транспорту у зв'язку з незадовільним експлуатаційним станом. Вантажівки не зможуть по ньому проїхати до кінця поточного року.