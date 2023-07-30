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Железнодорожники устраняют последствия вечерней диверсии в Одессе

30 июля 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Неизвестные пытались взорвать колею в Одессе
Ремонт на путях. Фото: Укрзализныця
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские железнодорожники ремонтируют рельсы в одном из районов Одессы после вечерней диверсии. Неизвестные положили самодельное взрывное устройство под колею.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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По информации работников Одесской железной дороги, ремонт не повлек за собой изменения в расписании поездов.

"Ремонтные бригады чинят путь, поврежденный в результате серии загадочных взрывов, произошедших в областном центре и пригородах", — говорится в сообщении.

Однако правоохранители отмечают, что около десяти вечера двое неизвестных подложили взрывчатку на колею, где почти не курсируют поезда. Причина этой "диверсии" неизвестна.

Вчера появилась информация, от предателя Украины Владимира Сальдо, заявившего, что российская ПВО якобы сбила 12 ракет Storm Shadow. По его рассказам, ВСУ атаковали железную дорогу в Крыму.

Напомним, вечером 28 июля российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами "Искандер-М", повредив здание СБУ, несколько жилых домов и автомобилей. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей.

Также добавим, что российские СМИ начали распространять информацию о повторном ударе по Чонгарскому мосту, что затрудняет перемещение военной техники. В Вооруженных Силах эту информацию подтвердили и назвали "хирургической работой".

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