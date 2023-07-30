Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Залізничники усувають наслідки вечірньої диверсії в Одесі arrow

Залізничники усувають наслідки вечірньої диверсії в Одесі

30 липня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Невідомі намагалися підірвати колію в Одесі
Ремонт на колії. Фото: Укрзалізниця
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські залізничники ремонтують рейки в одному з районів Одеси після вечірньої диверсії. Невідомі поклали саморобний вибуховий пристрій під колію.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Читайте також:

За інформацією працівників Одеської залізниці, ремонт не спричинив зміни в розкладі поїздів.

"Ремонтні бригади лагодять колію, пошкоджену внаслідок серії загадкових вибухів, що сталися в обласному центрі та передмістях", — йдеться у повідомленні.

Проте правоохоронці зазначають, що близько десятої вечора двоє невідомих підклали вибухівку на колію, де майже не курсують поїзди. Причина цієї "диверсії" невідома. 

Вчора з'явилася інформація, від зрадника України Володимира Сальдо який заявив, що російська ППО нібито збила 12 ракет Storm Shadow. За його розповідями, ЗСУ атакували залізницю в Криму.

Нагадаємо, увечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М", пошкодивши будівлю СБУ, кілька житлових будинків та автомобілів. У результаті постраждали дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей.

Також додамо, російські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про повторний удар по Чонгарському мосту, що ускладнює переміщення військової техніки. У Збройних силах України цю інформацію підтвердили та назвали "хірургічною роботою".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз