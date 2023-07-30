Невідомі намагалися підірвати колію в Одесі

Ремонт на колії. Фото: Укрзалізниця

Одеські залізничники ремонтують рейки в одному з районів Одеси після вечірньої диверсії. Невідомі поклали саморобний вибуховий пристрій під колію.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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За інформацією працівників Одеської залізниці, ремонт не спричинив зміни в розкладі поїздів.

"Ремонтні бригади лагодять колію, пошкоджену внаслідок серії загадкових вибухів, що сталися в обласному центрі та передмістях", — йдеться у повідомленні.

Проте правоохоронці зазначають, що близько десятої вечора двоє невідомих підклали вибухівку на колію, де майже не курсують поїзди. Причина цієї "диверсії" невідома.

Вчора з'явилася інформація, від зрадника України Володимира Сальдо який заявив, що російська ППО нібито збила 12 ракет Storm Shadow. За його розповідями, ЗСУ атакували залізницю в Криму.

Нагадаємо, увечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М", пошкодивши будівлю СБУ, кілька житлових будинків та автомобілів. У результаті постраждали дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей.

Також додамо, російські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про повторний удар по Чонгарському мосту, що ускладнює переміщення військової техніки. У Збройних силах України цю інформацію підтвердили та назвали "хірургічною роботою".