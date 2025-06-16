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Главная Одесса Залужный обратился к выпускникам военной академии в Одессе

Залужный обратился к выпускникам военной академии в Одессе

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 18:07
Обращение Валерия Залужного к выпускникам военной академии в Одессе
Валерий Залужный. Фото: Валерий Залужный в соцсети
Ключові моменти Благодарность выпускникам

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал наставления выпускникам Военной академии в Одессе. Экс-главнокомандующий ВСУ поблагодарил ребят за то, что они выбрали военную профессию во время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

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Благодарность выпускникам

Валерий Залужный напомнил выпускникам Одесской военной академии, что его путь военного начался именно в этом учебном заведении. Экс-главнокомандующий также поблагодарил молодых людей за осознанный выбор стать на защиту родины в такие трудные времена, поскольку для этого необходимо быть очень смелым человеком.

"Это чрезвычайно смелый поступок, особенно сегодня. Первое, что вы должны помнить, что вы должны выжить. Вернуться живыми, к сожалению, этого мало. Ведь мы ведем борьбу за свою Украину, поэтому вы должны вернуться живыми и обязательно с победой. Борясь с нашим врагом, ведя с ним борьбу, помните о том, что самое дорогое, что вам доверит сейчас государство, это будут люди. Люди, которым вы будете командовать, и люди, которые будут смотреть вам в глаза, и надеяться на ваше мудрые решения", — сказал Валерий Залужный.

Напомним, недавно мы писали о заявлении Валерия Залужного о том, что Одесская область должна теснее сотрудничать с Британией. А также о том, что на Харьковщине может появиться село Залужное.

Одесса ВСУ Валерий Залужный Новости Одессы академия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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