Звернення Валерія Залужного до випускників військової академії в Одесі

Валерій Залужний. Фото: Валерій Залужний в соцмережі

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав повчання випускникам Військової академії в Одесі. Ексголовнокомандувач ЗСУ подякував хлопцям за те, що вони обрали військову професію під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Реклама

Читайте також:

Подяка випускникам

Валерій Залужний нагадав випускникам Одеської військової академії, що його шлях військового розпочався саме у цьому навчальному закладі. Ексголовнокомандувач також подякував молодим людям за усвідомлений вибір стати на захист батьківщини у такі скрутні часи, оскільки для цього необхідно бути дуже сміливою людиною.

"Це надзвичайно сміливий поступок, особливо сьогодні. Перше, що ви повинні пам'ятати, що ви маєте вижити. Повернутися живими, на жаль, цього замало. Адже ми ведемо боротьбу за свою Україну, тому ви маєте повернутися живими і обов'язково з перемогою. Борючись з нашим ворогом, ведучи з ним боротьбу, пам'ятайте про те, що найдорожче, що вам довірить зараз держава, це будуть люди. Люди, яким ви будете командувати, і люди, які будуть дивитися вам в очі, і сподіватися на ваше мудрі рішення",— сказав Валерій Залужний.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заяву Валерія Залужного щодо того, що Одещина має тісніше співпрацювати із Британією. А також про те, що на Харківщині може з'явитися село Залужне.