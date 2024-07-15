Напал из-за отказа: в Одесской области будут судить извращенца

На Одесчине задержали мужчину за нападение на женщину. Иллюстративное фото: Freepik

В Одесской области будут судить жителя другой области, который напал на местную жительницу в ее собственном имении. Мужчина пытался удовлетворить свои сексуальные потребности, за что теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

В одном из сел Усатовской территориальной общины 39-летний мужчина, недавно прибывший в Одесскую область, заметил женщину во дворе. Он проник к ее домовладению, перескочив через забор, и предложил ей заняться любовью.

Женщина предложение не оценила, на что нападавший избил ее кулаками и стартовым пистолетом, который у него был, а затем сбежал. Потерпевшая обратилась за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию. В ходе следствия стало известно, что в родном регионе обидчика уже рассматривалось дело о нарушении неприкосновенности жилья и изнасиловании.

Какое наказание

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Нападающему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Случаи насилия в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки. Полицейские взяли преступника под стражу, за свой поступок он может сесть за решетку на 15 лет.



Также мы писали, что одесситы хотели "выбить" 1 000 долларов с мастера, пришедшего починить генератор. Злоумышленники не раз угрожали ремонтнику расправой, однако полиция их задержала с поличным и теперь фигуранты находятся под стражей.