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Замість кохання потрапить за ґрати — на Одещині затримали збоченця

15 липня 2024 16:31
Верзілова Єлизавета - редактор
Напав через відмову: на Одещині судитимуть збочинця
На Одещині затриали чоловіка за напад на жінку. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

На Одещині судитимуть жителя іншої області, який напав на місцеву жительку в її власному маєтку. Чоловік намагався задовольнити свої сексуальні потреби, за що тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Подробиці справи

В одному із сіл Усатівської територіальної громади 39-річний чоловік, який нещодавно прибув на Одещину, помітив жінку у дворі. Він проник до її домоволодіння, перескочивши через паркан, та запропонував їй зайнятись коханням.

Жінка пропозицію не оцінила, на що нападник побив її кулаками та стартовим пістолетом, який мав при собі, а потім утік. Потерпіла звернулася по допомогу до сусідів, які викликали швидку допомогу та поліцію. В ході слідства стало відомо, що в рідному регіоні кривдника вже розглядалася справа щодо порушення недоторканності житла та зґвалтування.

Яке покарання

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нападнику висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Випадки насильства на Одещині

Ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Поліцейські взяли злочинця під варту, за свій вчинок він може сісти за ґрати на 15 років.

Також ми писали, що одесити хотіли "вибити" 1 000 доларів з майстра, що прийшов полагодити генератор.  Зловмисники не раз погрожували ремонтнику розправою, однак поліція їх затримала на гарячому та тепер фігуранти перебувають під вартою

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