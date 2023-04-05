Запуск нового агиографа на Одесчине: как это поможет пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Министр здравоохранения Украины посетил Балтскую многопрофильную больницу

Многопрофильное медицинское учреждение получило новое современное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний — ангиограф "Artis one". Оборудование было закуплено на средства государственного бюджета Министерством здравоохранения Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко вместе с директором Департамента здравоохранения Одесской области Наталией Одарий-Захарьевой посетили больницу. На встрече также присутствовало руководство города и района, медицинские работники и общественность.

Причиной визита стал запуск ангиографа. За две недели работы ангиографом было протестировано 12 пациентов и проведено 40 коронарографий, что существенно улучшит качество медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда и другими сердечно-сосудистыми болезнями. Новое оборудование значительно снизит летальность и инвалидность от указанных болезней и позволит спасти многие жизни.

Отделение кардиологии

Балтская многопрофильная больница включена в региональный клинический маршрут пациента с острым инфарктом миокарда, который помогает обеспечить скорую и качественную медицинскую помощь пациентам. В июне прошлого года больница открыла отделение кардиологии и сосудистой патологии с рентгеноперационным блоком, что обеспечивает возможность проведения эффективных диагностических и терапевтических процедур.

Кардиоцентр больницы обслуживает более 237 тысяч человек

Сейчас кардиоцентр больницы обслуживает 14 территориальных общин севера Одесчины, в том числе более 237 тысяч человек. Запуск ангиографа в Балтии дополнительно улучшает доступность лечения для сельских жителей, имеющих острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST. Ранее только 22,8% сельских жителей области имели возможность получить необходимую стентировку коронарных артерий.

Напомним, в Одесской городской больнице №10 проведена трансплантация сердца. Операцию осуществляла бригада врачей из Института сердца Минздрава Украины во главе с выдающимся кардиохирургом Борисом Тодуровым.

Также отметим, что город-побратим Йокогама передаст Одессе модульную мобильную больницу. В нем уже будет установлено современное оборудование и компьютерный томограф.