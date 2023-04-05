Запуск нового ангіографа на Одещині: як це допоможе пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями

Міністр охорони здоровʼя України відвідав Балтську багатопрофільну лікарню

Багатопрофільний медичний заклад отримав нове сучасне обладнання для діагностики та лікування серцево-судинних хвороб — ангіограф "Artis one". Обладнання було закуплене за кошти державного бюджету Міністерством охорони здоров'я України.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

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Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко разом з директором Департаменту охорони здоровʼя Одеської області Наталією Одарій-Захар’євою відвідали лікарню. На зустрічі також були присутні керівництво міста та району, медичні працівники та громадськість.

Причиною візиту став запуск ангіографа. За два тижні роботи ангіографом було протестовано 12 пацієнтів та проведено 40 коронарографій, що суттєво покращить якість надання медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда та іншими серцево-судинними хворобами. Нове обладнання значно зменшить летальність та інвалідність від зазначених хвороб і дозволить врятувати багато життів.

Відділення кардіології

Балтська багатопрофільна лікарня включена до регіонального клінічного маршруту пацієнта з гострим інфарктом міокарда, який допомагає забезпечити швидку та якісну медичну допомогу пацієнтам. У червні минулого року лікарня відкрила відділення кардіології та судинної патології з рентген-операційним блоком, що забезпечує можливість проведення ефективних діагностичних та терапевтичних процедур.

Кардіоцентр лікарні обслуговує понад 237 тисяч людей

Зараз кардіоцентр лікарні обслуговує 14 територіальних громад півночі Одещини, в тому числі понад 237 тисяч людей. Запуск ангіографа в Балті додатково поліпшує доступність лікування для сільських мешканців, які мають гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST. Раніше лише 22,8% сільських жителів області мали можливість отримати необхідне стентування коронарних артерій.

Нагадаємо, в Одеській міській лікарні №10 проведено трансплантацію серця. Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з видатним кардіохірургом Борисом Тодуровим.

Також зазначимо, що місто-побратим Йокогама передасть Одесі модульну мобільну лікарню. В ній вже буде встановлено сучасне обладнання та комп’ютерний томограф.