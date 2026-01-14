В Одессе задержали мужчину, который поджег авто соседа

Авто, которое подожгли в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Приморском районе Одессы мужчина поджег чужой автомобиль за вознаграждение. Полиция оперативно разыскала и задержала 21-летнего фигуранта из Николаева. Ему сообщили о подозрении за умышленное повреждение имущества путем поджога.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Поджог авто

Инцидент произошел вечером в Приморском районе Одессы. Машина "Toyota", припаркованная под многоэтажкой, загорелась огнем. На место вызвали спасателей ГСЧС, которые быстро потушили пламя. Полицейские открыли уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества. В ходе расследования следователи и оперативники установили, что к поджогу причастен 21-летний житель Николаева. Он арендовал жилье в Одессе и согласился поджигать автомобили за 1000 гривен за одну работу, после контакта в мессенджере с куратором преступной схемы.

Молодой человек приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, поджег автомобиль и снял видеоотчет для "заказчика". Огонь повредил кузов автомобиля 59-летнего одессита, однако люди не пострадали. Менее чем через полсуток поджигателя задержали.

Что грозит

На месте преступления и у фигуранта изъяли вещественные доказательства для экспертиз. Следователь сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины. Максимальное наказание за преступление — до 10 лет заключения. Сейчас он находится под стражей.

