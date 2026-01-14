Відео
Головна Одеса Заробіток на підпалах — в Одесі затримали молодика

Заробіток на підпалах — в Одесі затримали молодика

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:25
В Одесі затримали чоловіка, який підпалив авто сусіда
Авто, яке підпалили в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У Приморському районі Одеси чоловік підпалив чужий автомобіль за винагороду. Поліція оперативно розшукала й затримала 21-річного фігуранта з Миколаєва. Йому повідомили про підозру за умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Підпал авто

Інцидент стався ввечері в Приморському районі Одеси. Машина "Toyota", припаркована під багатоповерхівкою, зайнялася вогнем. На місце викликали рятувальників ДСНС, які швидко загасили полум’я. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна. В ході розслідування слідчі та оперативники встановили, що до підпалу причетний 21-річний мешканець Миколаєва. Він орендував житло в Одесі та погодився підпалювати автомобілі за 1000 гривень за одну роботу, після контакту в месенджері з куратором злочинної схеми.

Молодик придбав легкозаймисту рідину, підпалив автомобіль і відзняв відеозвіт для "замовника". Вогонь пошкодив кузов автівки 59-річного одесита, проте люди не постраждали. Менш ніж за пів доби палія затримали.

Що загрожує

На місці злочину та у фігуранта вилучили речові докази для експертиз. Слідчий повідомив про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України. Максимальне покарання за злочин — до 10 років ув’язнення. Наразі він під вартою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Вінниці судили диверсантів, які підпалили об'єкти залізниці. Також ми писали, що на Одещині чоловік підпалив авто знайомого, через давню образу.

Одеса авто Одеська область підпал Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
