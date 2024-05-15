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Заработала более 1,4 миллиона гривен, а теперь 12 лет тюрьмы — в Одессе будут судить бухгалтера

15 мая 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Заработала более 1,4 миллиона гривен, а теперь 12 лет тюрьмы — в Одессе будут судить бухгалтера
В Одессе бухгалтер похищала деньги компании. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе местная жительница, работая бухгалтером, присвоила более 1,4 миллиона гривен. Женщина в течение года перечисляла на свои счета чужие средства, после чего ее разоблачили правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступления

44-летняя жительница Одессы, работая бухгалтером в компании, злоупотребляла своим доступом к автоматизированной информационной системе. Она незаконно перечисляла деньги компании на свой счет, используя электронный ключ директора, который был вверен ей в исполнение служебных обязанностей. В течение года она провела 30 таких операций и завладела более 1,4 миллиона гривен.

Что угрожает

Бухгалтеру сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием по ч. 4 ст. 190 УК. Женщина также обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем (ч. 1 ст. 209 УКУ) и в легализации имущества, полученного преступным путем (по ч.ч. 1 и 2 ст. 361 УКУ). Суд установил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За эти действия правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Сделки с деньгами в Одесской области

Мы писали, что правоохранители разоблачили работницу одного из одесских объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которая присвоила чужие средства. Одесситка перевела на свой счет более 300 тысяч гривен, за что ей грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе полицейские задержали женщину, которая работала в отделении безналичных переводов и присваивала деньги учреждения. Таким образом, одесситка украла почти 50 тысяч гривен, что карается заключением на срок до восьми лет.

Одесса
правосудие
кража
деньги
Одесская область
Новости Одессы
преступление
наказание
Нацполиция

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