Заробила понад 1,4 мільйона гривень, а тепер 12 років тюрми — в Одесі судитимуть бухгалтерку

В Одесі бухгалтерка викрадала гроші компанії. Фото: Нацполіція

В Одесі місцева жителька, працюючи бухгалтером, привласнила понад 1,4 мільйона гривень. Жінка протягом року перераховувала на свої рахунки чужі кошти, після чого її викрили правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі злочину

44-річна жителька Одеси, працюючи бухгалтером у компанії, зловживала своїм доступом до автоматизованої інформаційної системи. Вона незаконно перераховувала гроші компанії на свій рахунок, використовуючи електронний ключ директора, який був ввірений їй для виконання службових обов'язків. Протягом року вона здійснила 30 таких операцій та заволоділа понад 1,4 мільйона гривень.

Що загрожує

Бухгалтерці повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою за ч. 4 ст. 190 ККУ. Жінка також обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем (ч. 1 ст. 209 ККУ) й у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (за ч.ч. 1 та 2 ст. 361 ККУ). Суд встановив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За ці дії правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Оборудки з грошима на Одещині

Ми писали, що правоохоронці викрили працівницю одного з одеський об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), яка привласнила чужі кошти. Одеситка переказала на власний рахунок понад 300 тисяч гривень, за що їй загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Одесі поліцейські затримали жінку, яка працювала у відділенні безготівкових переказів та привласнювала гроші установи. Таким чином, одеситка вкрала майже 50 тисяч гривень, що карається ув'язненням на строк до восьми років.