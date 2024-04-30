Заработали на освещении более 16 миллионов — в Одессе разоблачили депутата областного совета

Спецслужащие разоблачили коррупционный сговор в Одесской области. Фото: НАБУ

Мужчина организовал схему поступления бюджетных средств в свой карман — он подделывал тендерную документацию и вносил неправильные данные в отчетность. Своими действиями он вместе с сообщниками нанес государству ущерб на 16,4 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального Антикоррупционного Бюро Украины.

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Детали схемы

В 2018 году депутат Одесского областного совета посодействовал, чтобы председатель сельсовета в Одесской области заключил договор с подконтрольным ему предприятием на обустройство уличного освещения. Участники заговора искусственно разделили предмет закупки на части (отдельные улицы населенного пункта), каждая из которых по стоимости работ не превышала 1,5 миллиона гривен. Это позволило сообщникам заключить договоры мимо системы закупок, завысив стоимость материалов более чем в 6 раз.

Чтобы скрыть преступление, депутат подделал документацию. Таким образом, ему удалось перечислить подрядчику шесть миллионов гривен. А чуть позже правоохранители разоблачили такой же эпизод, но уже на сумму 10,4 миллиона гривен.

Какое наказание

О подозрении сообщили трем членам организованной группы:

депутату Одесского областного совета (организация злоупотребления служебным положением и служебного подлога);

директору подконтрольного ему предприятия (пособничество в злоупотреблении служебным положением и служебный подлог);

бывшему поселковому председателю одной из территориальных общин Одесчины (злоупотребление служебным положением и служебный подлог).

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Случаи фальсификации документов в Одесской области

Мы ранее писали, что должностное лицо Южноукраинского городского совета Николаевской области незаконно заключило договоры с предприятием на поставку техники. Таким образом мужчина нанес ущерб государству более чем на два миллиона гривен, что грозит заключением.

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