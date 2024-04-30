Заробили на освітленні понад 16 мільйонів — в Одесі викрили депутата обласної ради

Спецслужбовці викрили корупційну змову на Одещині. Фото: НАБУ

Чоловік організував схему надходження бюджетних коштів до власної кишені — він підробляв тендерну документацію та вносив неправильні дани до звітності. Своїми діями він разом за спільниками завдав державі збитків на 16,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного Антикорупційного Бюро України.

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Деталі схеми

У 2018 році депутат Одеської обласної ради посприяв, аби селищний голова на Одещині уклав договір із підконтрольним йому товариством на облаштування вуличного освітлення. Учасники змови штучно розділили предмет закупівлі на частини (окремі вулиці населеного пункту), кожна з яких за вартістю робіт не перевищувала 1,5 мільйона гривень. Це дозволило спільникам укласти договори повз систему закупівель, зависивши вартість матеріалів у понад 6 разів.

Аби приховати злочин, депутат підробив документацію. Таким чином, йому вдалось перерахувати підряднику 6 мільйонів гривень. А трохи згодом правоохоронці викрили такий само епізод, але вже на суму 10,4 мільйона гривень.

Яке покарання

Про підозру повідомили трьом членам організованої групи:

депутату Одеської обласної ради (організація зловживання службовим становищем та службового підроблення);

директору підконтрольного йому товариства (пособництво у зловживанні службовим становищем та службове підроблення);

колишньому селищному голові однієї з територіальних громад Одещини (зловживання службовим становищем та службове підроблення).

Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Випадки фальсифікації документів на Одещині

Ми раніше писали, що посадовець Южноукраїнської міської ради, що на Миколаївщині, незаконно уклав договори з підприємством на поставку техніки. Таким чином чоловік завдав шкоди державі на понад два мільйона гривень, що загрожує увʼязненням.

Також ми повідомляли, що керівник підрядної компанії вкрав гроші з бюджету під час проведення капітального ремонту дитячого садочка в Одесі. Директора затримали прокурори, наразі йому загрожує позбавлення волі.