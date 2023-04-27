В Одесской области задержали мужчину, который обменивал гривны на рубли

Вещественные доказательства с поличным. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области задержан мужчина, который занимался нелегальным оборотом валюты оккупанта. Злоумышленник производил безналичный обмен гривен на рубли.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, мужчины свои "услуги" рекламировал в соцсетях и успел обменять свыше пяти млн грн.

"Фигурант в мессенджере создал сообщество, где предлагал собственные услуги по безналичному валютному обмену. Несмотря на запрет на осуществление любых операций с использованием российских рублей и отсутствие лицензии НБУ, мужчина предлагал обмен рублей на гривны и гривны на рубли", — говорится в сообщении полиции.

Мужчина через валютные биржи конвертировал украинскую гривну в рубль и выводил деньги на электронный счет. Затем пополнял баланс карт российских банков. Таким образом, он успел провести более 5 тыс. операций. Для мошеннической схемы злоумышленник использовал карточки, оформленные на подставных лиц. За свои услуги он получал 30% суммы.

У правонарушителя по месту жительства изъяли телефон, электронику, платежные карты, SIM-карты и более 600 тысяч гривен наличными.

Пока ему грозит наказание по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде штрафа в 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина, который занимался продажей наркотических средств. Злоумышленник пытался сбыть каннабис.