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Заробив 600 тисяч на валютних операціях: на Одещині затримали чоловіка-спекулянта

27 квітня 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали чоловіка, який обмінював гривні на рублі
Речові докази на місці злочину. Фото: Національна поліція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали чоловіка, який займався нелегальним обігом валюти окупанта. Зловмисник проводив безготівковий обмін гривень на рублі. 

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців чоловік свої "послуги" рекламував у соцмережах та встиг обміняти понад п'ять млн грн.

"Фігурант у месенджері створив спільноту, де пропонував власні послуги з безготівкового валютного обміну. Попри заборону здійснення будь-яких операцій із використанням російських рублів та відсутність ліцензії НБУ, чоловік пропонував обмін рублів на гривні та гривні на рублі", — йдеться у повідомленні поліції. 

Чоловік через валютні біржі конвертував українську гривню у рубль та виводив гроші на електронний рахунок. Потім поповнював баланс карток російських банків. Таким чином він встиг провести понад 5 тис. операцій. Для шахрайської схеми зловмисник використовував картки, які оформленні на підставних осіб. За свої послуги він отримував 30% від суми. 

У правопорушника за місцем проживання вилучили телефон, електроніку, платіжні картки, SIM-картки та понад 600 тисяч гривень готівкою. 

Наразі йому загрожує покарання за ст. 200 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу 10 тис. неоподаткованих мінімумів. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, який займався продажем наркотичних засобів. Зловмисник намагався збути канабіс.

 

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