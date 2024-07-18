Продавали авто, ввезенные как гуманитарная помощь: в Одессе накрыли мошенников

Полиция задержала подельников в Одессе. Фото: Нацполиция

Полиция Одесской области разоблачила схему обогащения на продаже автомобилей, ввезенных под видом гуманитарной помощи. Руководитель общественной организации из Киевщины и его двое подельников из Одессы сбывали транспорт для получения прибыли, за что будут наказаны по закону.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Схема преступления

52-летний организатор и его 35-летний и 28-летний сообщники ввезли автомобиль Volkswagen T-Roc из-за границы. Несмотря на запрет на продажу гуманитарной помощи, они выставили автомобиль на продажу на популярной интернет-платформе за 15 000 долларов. Позже дельцы нашли клиентку из Одессы, которая планировала передать машину на нужды Вооруженных сил Украины.

Автомобиль, который хотели продать сообщники. Фото: Нацполиция

Деньги, которые изъяла полиция. Фото: Нацполиция

Злоумышленники предоставили женщине пакет документов с фальшивыми сведениями, что новая владелица якобы уполномочена быть представителем общественной организации и использовать автомобиль для обеспечения национальной безопасности и обороны. Правоохранители задержали двух фигурантов сразу, а самого младшего — в Киевской области.

Что угрожает

Следователи сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком до семи лет. Суд избрал меры предосторожности для руководителя общественной организации и его 35-летнего сообщника в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они воспользовались. Вопрос о самом молодом участнике решается.

Случаи мошенничества в Одесской области

Мы писали, что 30-летний одессит обманул трех женщин, предложив в интернете аренду выдуманной квартиры в Ивано-Франковске. Злоумышленнику грозит до трех лет заключения.

Кроме этого, ранее двое жителей Белгорода-Днестровского решили подзаработать на интернет-мошенничестве. Они действовали по схеме, в результате которой получали заказы бесплатно, а продавцы оставались без денег. Теперь мошенников ждет тюрьма.