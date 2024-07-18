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Заробляли на гуманітарній допомозі — в Одесі викрили схему продажу автівок

18 липня 2024 09:59
Верзілова Єлизавета - редактор
Продавали авто, які ввезені як гуманітарна допомога: в Одесі накрили шахраїв
Поліція затримала спільників в Одесі. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Поліція Одеської області викрила схему збагачення на продажі автомобілів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги. Керівник громадської організації з Київщини та його двоє спільників з Одеси збували транспорт для отримання прибутку, за що будуть покарані згідно з законом.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Схема злочину

52-річний організатор та його 35-річний і 28-річний спільники ввезли автомобіль Volkswagen T-Roc з-за кордону. Незважаючи на заборону на продаж гуманітарної допомоги, вони виставили автівку на продаж на популярній інтернет-платформі за 15 000 доларів. Пізніше ділки знайшли клієнтку з Одеси, яка планувала передати машину на потреби  Збройних сил України.

Автівка гуманітарна
Авто, яке хотіли продати спільники. Фото: Нацполіція
Гроші за авто
Гроші, які вилучила поліція. Фото: Нацполіція

Зловмисники надали жінці пакет документів із фальшивими відомостями, що нова власниця нібито уповноважена бути представником громадської організації та використовувати автомобіль для забезпечення національної безпеки та оборони. Правоохоронці затримали двох фігурантів відразу, а наймолодшого —  згодом у Київській області. 

Що загрожує

Слідчі повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. Суд обрав запобіжні заходи для керівника громадської організації та його 35-річного спільника у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися. Питання щодо наймолодшого учасника наразі вирішується.

Випадки шахрайства на Одещині

Ми писали, що  30-річний одесит ошукав трьох жінок, запропонувавши в інтернеті оренду вигаданої квартири в Івано-Франківську. Зловмиснику загрожує до трьох років ув'язнення.

Окрім цього, раніше двоє жителів Білгорода-Дністровського вирішили підзаробити на інтернет-шахрайстві. Вони діяли за схемою, в результаті якої отримували замовлення безкоштовно, а продавці залишалися без грошей. Тепер шахраїв очікує тюрма.

Одеса поліція авто шахрайство Одеська область гуманітарна допомога Новини Одеси злочин

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