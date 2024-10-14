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Зарабатывать 100 тыс. грн — ТОП-5 вакансий для водителей в Одессе

14 октября 2024 20:02
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Работа водителем в Одессе — самые выгодные предложения
Водитель за рулем автомобиля. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Водительская профессия востребована всегда, даже во время полномасштабной войны. В среднем шофер в Одессе зарабатывает 27,5 тыс. грн, но можно найти предложения работы с гораздо более высокими заработками. Причем речь идет не только о вакансиях в Силах обороны, но и о гражданских должностях.

Журналисты Новини.LIVE искали самые выгодные предложения на сайте work.ua.

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Должности и зарплаты

Центру рекрутинга украинской армии нужен водитель категории C или D. Платить обещают от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн, в зависимости от того, где служить и какие задачи выполнять. Требования к кандидату — пригодность к службе и не менее года опыта работы. Кроме непосредственных обязанностей, нужно будет еще и ухаживать за закрепленной машиной.

Фирма-производитель минеральных вод ищет водителя-экспедитора. Впрочем, подойдет не каждый, а только тот, у кого есть бус на 1,8 тонн. Опыт доставки по городу и зарегистрированное ФЛП будет преимуществом. Зарплата —  от 49 тыс. грн до 115,7 тыс. грн.

Центр обеспечения сил обороны предлагает должность водителя топливовоза с заработком от 20 тыс. грн до 100 тыс. грн. От претендента требуется водительское удостоверение категории С или выше и хорошая физическая форма.

Международная компания готова платить 150 тыс. грн плюс проценты капитана судна в Измаиле. Конечно, речь идет о высокопрофессиональном специалисте — с высшим образованием в области логистики и транспорта, опытом работы не менее пяти лет и уровнем английского языка не ниже среднего.

От 20 тыс. грн до 100 тыс. грн может заработать моторист в Силах обороны. Кандидат должен быть младше 50 лет и иметь не менее года опыта работы.

Больше о вакансиях в Одессе

Напомним, ранее мы публиковали обзор вакансий в Одессе, где предлагают зарплату в 60 тыс. грн. Среди наиболее актуальных предложений — менеджер по продажам ювелирных украшений, монтажник оконных систем и водитель-дальнобойщик.

Также мы писали, какие специалисты нужны в Одесской мэрии и сколько готовы им платить.

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