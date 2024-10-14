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Заробляти 100 тис. грн — ТОП-5 вакансій для водіїв в Одесі

14 жовтня 2024 20:02
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Робота водієм в Одесі — найвигідніші пропозиції
Водій за кермом автівки. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Професія водія затребувана завжди, навіть під час повномасштабної війни. В середньому шофер в Одесі заробляє 27,5 тис. грн, але можна знайти пропозиції роботи з набагато вищими заробітками. Причому мова йде не тільки про вакансії у Силах оборони, а й про цивільні посади. 

Журналісти Новини.LIVE шукали найвигідніші пропозиції на сайті work.ua.

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Посади і зарплати

Центру рекрутингу української армії потрібен водій категорії C або D. Платити обіцяють від 50 тис. грн до 150 тис. грн, залежно від того, де служити і які завдання виконувати. Вимоги до кандидата — придатність до служби і не менше року досвіду роботи. Крім безпосередніх обов'язків, треба буде ще й доглядати за закріпленою машиною.   

Фірма-виробник мінеральних вод шукає водія-експедитора. Втім, підійде не кожен, а тільки той, в кого є бус на 1,8 тонн. Досвід доставки по місту і зареєстрована ФОП буде перевагою. Зарплата — від 49 тис. грн до 115,7 тис. грн. 

Центр забезпечення Сил оборони пропонує посаду водія паливовоза із заробітком від 20 тис. грн до 100 тис. грн. Від претендента вимагається водійське посвідчення категорії С або вище і добра фізична форма. 

Міжнародна компанія готова платити 150 тис. грн плюс відсотки капітану судна в Ізмаїлі. Звісно, йдеться про високопрофесійного спеціаліста — з вищою освітою у галузі логістики і транспорту, досвідом роботи не менше п'яти років і рівнем англійської мови не нижче середнього.

Від 20 тис. грн до 100 тис. грн. може заробити моторист у Силах оборони. Кандидат має бути молодшим 50 років і мати не менше року досвіду роботи.

Більше про вакансії в Одесі

Нагадаємо, раніше ми публікували огляд вакансій в Одесі, де пропонують зарплату у 60 тис. грн. Серед найбільш актуальних пропозицій — менеджер з продажу ювелірних прикрас, монтажник віконних систем та водій-далекобійник. 

Також ми писали, які спеціалісти потрібні в Одеській мерії і скільки їм готові платити.

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