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Зарплаты одесской муниципальной охраны изменятся — решение горсовета

19 июня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Зарплаты муниципальному караулу Одессы пересмотрят: почему именно
Одесская муниципальная стража. Фото: Департамент муниципальной безопасности
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Зарплаты сотрудникам муниципальной охраны в Одессе пересмотрят, ведь нужно согласовать условия и оплату труда с законодательством Украины. Соответствующее решение в горсовете Одессы было утверждено на заседании сегодня, 19 июня.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Депутаты должны привести условия оплаты труда работников в соответствие с действующим законодательством. За избранные изменения будут голосовать на следующей сессии.

Больше о муниципальной охране Одессы

Напомним, что финансирование муниципальной охраны Одессы в год составляет более 100 млн грн. Некоторые ее группы привлекаются к сотрудничеству с военными. Поэтому глава РВА Александр Гринчак предложил уменьшить численность этого подразделения.

Также городские власти закупили для одесских муниципалов флотилию моторных лодок. В целом мэрия выделила из бюджетных средств более 28 миллионов гривен.

Одесса
сотрудники
муниципальная охрана
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
зарплата

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