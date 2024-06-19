Зарплаты муниципальному караулу Одессы пересмотрят: почему именно

Одесская муниципальная стража. Фото: Департамент муниципальной безопасности

Зарплаты сотрудникам муниципальной охраны в Одессе пересмотрят, ведь нужно согласовать условия и оплату труда с законодательством Украины. Соответствующее решение в горсовете Одессы было утверждено на заседании сегодня, 19 июня.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Депутаты должны привести условия оплаты труда работников в соответствие с действующим законодательством. За избранные изменения будут голосовать на следующей сессии.

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Напомним, что финансирование муниципальной охраны Одессы в год составляет более 100 млн грн. Некоторые ее группы привлекаются к сотрудничеству с военными. Поэтому глава РВА Александр Гринчак предложил уменьшить численность этого подразделения.

Также городские власти закупили для одесских муниципалов флотилию моторных лодок. В целом мэрия выделила из бюджетных средств более 28 миллионов гривен.