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Зарплати одеської муніципальної варти зміняться — рішення міськради

19 червня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зарплати муніципальній варті Одеси переглянуть: чому саме
Одеська муніципальна варта. Фото: Департамент муніципальної безпеки
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Зарплати співробітникам муніципальної варти в Одесі переглянуть, адже треба узгодити умови та оплату праці із законодавством України.  Відповідне рішення у міськраді Одеси затвердили на засіданні сьогодні, 19 червня. 

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Депутати мають привести умови оплати праці працівників у відповідність до чинного законодавства. За обрані зміни голосуватимуть вже на наступній сесії. 

Більше про муніципальну варту Одеси

Нагадаємо, що фінансування муніципальної варти Одеси на рік становить понад 100 млн грн. Деякі її групи залучають до співпраці з військовими. Тож очільник РВА Олександр Гринчак запоропонував зменшити чисельність цього підрозділу. 

Також міська влада закупила для одеських муніципалів флотилію моторних човнів. Загалом мерія виділила з бюджетних коштів понад 28 мільйонів гривень.

Одеса
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муніципальна охорона
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