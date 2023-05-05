"Залог вносить не будет": Кличко объяснил, почему хотел взять на поруки Труханова

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Официальный портал Киева

Мэр Киева Виталий Кличко хотел взять на поруки Геннадия Труханова. Мэр столицы объяснил это тем, что он возглавляет Ассоциацию городов Украины и в его обязанностях отстаивать интересы местного самоуправления.

Об этом Мэр Киева Виталий Кличко рассказал "Украинской правде".

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Мэр Киева отметил, что Ассоциация городов Украины, объединяет более 1 тысячи общин, в том числе и Одесскую. И в этом случае речь идет "не о фамилиях, а о принципах".

"Это уже третий мэр, которого фактически убрали через суд. И это похоже на очередную попытку притеснений местного самоуправления. И, к сожалению, уже становится тревожной тенденцией — убирать избранных обществом мэров. Поэтому АГУ просила суд взять Труханова на поруки", — отметил Виталий Кличко.

Отметим, ВАКС, вчера частично удовлетворил ходатайство и применил к Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога. Виталий Кличко сообщил, что не собирается вносить деньги за мэра Одессы.

Дело Краяна

Напомним, кроме Труханова, обвиняемыми по "делу Краяна" проходят его заместитель Павел Вугельман, экспредседатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и эксзаместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелоплимент" элит Петр Загодиренко, директор ООО Valton Group Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбизнесконсалт" Галина Богданова (оценщик).

Их обвиняют в завладении 93 млн. гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Во вторник, 25 апреля, мэр Одессы заявил, что "длится политическая охота на него как мэра города со стороны САП". По словам Труханова, он является военным, который давал присягу государству, а скрываться не намерен.

27 апреля, еще двум обвиняемым по делу одесского "Краяна" избраны меры пресечения. Это произошло по ходатайству прокурора САП и коллегии судей ВАКС.