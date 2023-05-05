"Заставу вносити не буде": Кличко пояснив, чому хотів взяти на поруки Труханова

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Офіційний портал Києва

Мер Києва Віталій Кличко хотів взяти на поруки Геннадія Труханова. Міський голова столиці пояснив це тим, що він очолює Асоціацію міст України й в його обов’язках відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

Про це Мер Києва Віталій Кличко розповів "Українській правді".

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Мер Києва зазначив, що Асоціація міст України, об’єднує понад 1 тисячу громад в тому числі й Одеську. Й у цьому випадку мова йде "не про прізвища, а про принципи".

"Це вже третій мер, якого фактично прибрали через суд. І це схоже на чергову спробу утисків місцевого самоврядування. І, на жаль, вже стає тривожною тенденцією — прибирати обраних громадою мерів. Тому АМУ просила суд взяти Труханова на поруки", — зазначив Віталій Кличко.

Зазначимо, ВАКС, вчора частково задовольнив клопотання та застосував до Труханова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави. Віталій Кличко повідомив, що не збирається вносити гроші за мера Одеси.

Справа Краяну

Нагадаємо, крім Труханова, обвинуваченими у "справі Краяна" проходять його заступник Павло Вугельман, ексголова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишній директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та ексзаступник Володимир Радіонов, директор ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ Valton Group Ігор Кравченко та директорка підприємства "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оцінювач).

Їх звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

У вівторок, 25 квітня, мер Одеси заявив, що "триває політичне полювання на нього як мера міста з боку САП". За словами Труханова, він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватися не має наміру.

27 квітня, ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну" обрано запобіжні заходи. Це відбулося за клопотанням прокурора САП та колегії суддів ВАКС.