Тяжелые травмы во время застолья в Одессе: мужчину взяли под стражу

В Одессе мужчина во время вечеринки тяжело травмировал свою знакомую металлическим ломом. Женщину госпитализировали с разрывом селезенки, а нападавшего задержали на месте. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали инцидента

Инцидент произошел вечером в одной из квартир многоэтажки в Пересыпском районе Одессы. Полицейские установили, что 54-летняя одесситка вместе с сожителем пришла в гости к 58-летнему соседу. Во время застолья между мужчинами возникла ссора. Женщина решила вмешаться, взяла металлический лом и начала угрожать хозяину. По данным следствия, мужчина отобрал лом и нанес им удары гостье.

Женщина сама вызвала "скорую", и ее госпитализировали с разрывом селезенки. Врачи сразу сообщили о случае полиции. Правоохранители приехали на вызов и задержали мужчину. Из квартиры изъяли лом и другие возможные доказательства, которые передали на экспертизу.

Что грозит

Нападающему объявили подозрение за умышленное тяжкое телесное повреждение. Это преступление, по закону, наказывается лишением свободы до восьми лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области военный получил приговор за то, что избил товарища. Также мы писали, что полицейский штурмовой бригады из бил подростка.