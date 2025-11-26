Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Застолье в Одессе закончилось ударом ломом — женщина в больнице

Застолье в Одессе закончилось ударом ломом — женщина в больнице

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 14:46
обновлено: 14:43
Тяжелые травмы во время застолья в Одессе: мужчину взяли под стражу
Задержанный мужчина в полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина во время вечеринки тяжело травмировал свою знакомую металлическим ломом. Женщину госпитализировали с разрывом селезенки, а нападавшего задержали на месте. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали инцидента

Инцидент произошел вечером в одной из квартир многоэтажки в Пересыпском районе Одессы. Полицейские установили, что 54-летняя одесситка вместе с сожителем пришла в гости к 58-летнему соседу. Во время застолья между мужчинами возникла ссора. Женщина решила вмешаться, взяла металлический лом и начала угрожать хозяину. По данным следствия, мужчина отобрал лом и нанес им удары гостье.

Женщина сама вызвала "скорую", и ее госпитализировали с разрывом селезенки. Врачи сразу сообщили о случае полиции. Правоохранители приехали на вызов и задержали мужчину. Из квартиры изъяли лом и другие возможные доказательства, которые передали на экспертизу.

Что грозит

Нападающему объявили подозрение за умышленное тяжкое телесное повреждение. Это преступление, по закону, наказывается лишением свободы до восьми лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области военный получил приговор за то, что избил товарища. Также мы писали, что полицейский штурмовой бригады из бил подростка.

Одесса драка медики избиение Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации