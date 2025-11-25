Приговор бойцу за легкие телесные повреждения в Татарбунарах

Судейский молоток судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащий во время ссоры избил своего знакомого. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд установил все обстоятельства проступка и принял для него наказание.

Об этом Новости.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В одном из домовладений в Одесской области между военнослужащим и знакомым возникла внезапная ссора. Во время конфликта боец умышленно ударил мужчину кулаком по переносице и еще раз — по правой брови. Пострадавший получил синяки обоих параорбитальных участков и ссадину бровной дуги. По заключению экспертизы такие травмы относятся к легким. Обвиняемый, который на тот момент проходил службу по мобилизации, полностью признал свою вину, подтвердил это письменно в присутствии адвоката и согласился на упрощенное рассмотрение. Потерпевший также дал согласие на такой порядок. Обстоятельства правонарушения участники производства не оспаривали.

Как наказали

Суд пришел к выводу, что событие уголовного проступка имело место, а вина военнослужащего доказана. В материалах дела не обнаружили данных, которые бы отягчали его ответственность. Зато учли искреннее раскаяние, сотрудничество со следствием и отсутствие предыдущих судимостей.

Оценив характер правонарушения и личность обвиняемого, суд назначил ему наказание в пределах санкции статьи — штраф в сумме 510 гривен, что соответствует тридцати необлагаемым минимумам доходов граждан. Процессуальных расходов и вещественных доказательств по делу не было, гражданский иск не заявлялся. Меру пресечения не избирали, ведь соответствующих ходатайств не поступало.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе судили мужчину, распространявшего данные о ТЦК. Также мы писали, что в Одесской области военный получил приговор за то, что незаконно проник в чужой дом.