Україна
Військовий побив знайомого на кухні — що вирішив суд на Одещині

Військовий побив знайомого на кухні — що вирішив суд на Одещині

Дата публікації: 25 листопада 2025 01:36
Оновлено: 18:01
Вирок бійцю за легкі тілесні ушкодження в Татарбунарах
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовець під час сварки побив свого знайомого. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд встановив усі обставини проступку та ухвалив для нього покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

В одному із домоволодінь на Одещині між військовослужбовцем та знайомим виникла раптова сварка. Під час конфлікту боєць умисно вдарив чоловіка кулаком по переніссю та ще раз — по правій брові. Потерпілий отримав синці обох параорбітальних ділянок та садно бровної дуги. За висновком експертизи такі травми відносяться до легких. Обвинувачений, який на той момент проходив службу за мобілізацією, повністю визнав свою вину, підтвердив це письмово у присутності адвоката та погодився на спрощений розгляд. Потерпілий також дав згоду на такий порядок. Обставини правопорушення учасники провадження не оспорювали.

Як покарали

Суд дійшов висновку, що подія кримінального проступку мала місце, а вина військовослужбовця доведена. У матеріалах справи не виявили даних, які б обтяжували його відповідальність. Натомість врахували щире каяття, співпрацю зі слідством та відсутність попередніх судимостей.

Оцінивши характер правопорушення та особу обвинуваченого, суд призначив йому покарання у межах санкції статті — штраф у сумі 510 гривень, що відповідає тридцяти неоподатковуваним мінімумам доходів громадян. Процесуальних витрат і речових доказів у справі не було, цивільний позов не заявлявся. Запобіжний захід не обирали, адже відповідних клопотань не надходило.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судили чоловіка, який поширював дані про ТЦК. Також ми писали, що на Одещині військовий отримав вирок за те, що незаконно проник у чужий будинок.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
