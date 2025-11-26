Відео
Головна Одеса Застілля в Одесі закінчилося ударом ломом — жінка в лікарні

Застілля в Одесі закінчилося ударом ломом — жінка в лікарні

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 14:46
Оновлено: 14:43
Тяжкі травми під час застілля в Одесі: чоловіка взяли під варту
Затриманий чоловік у поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловік під час вечірки тяжко травмував свою знайому металевим ломом. Жінку госпіталізували з розривом селезінки, а нападника затримали на місці. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Інцидент стався ввечері в одній із квартир багатоповерхівки в Пересипському районі Одеси. Поліцейські встановили, що 54-річна одеситка разом зі співмешканцем прийшла в гості до 58-річного сусіда. Під час застілля між чоловіками виникла сварка. Жінка вирішила втрутитися, взяла металевий лом і почала погрожувати господареві. За даними слідства, чоловік відібрав лом та наніс ним удари гості.

Жінка сама викликала "швидку", і її госпіталізували з розривом селезінки. Лікарі одразу повідомили про випадок поліції. Правоохоронці приїхали на виклик і затримали чоловіка. З квартири вилучили лом та інші можливі докази, які передали на експертизу.

Що загрожує

Нападнику оголосили підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Цей злочин, за законом, карається позбавленням волі до восьми років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині військовий отримав вирок за те, що побив товариша. Також ми писали, що поліцейський штурмової бригади побив підлітка.

Одеса бійка медики побиття Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
