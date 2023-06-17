Заместители Труханова получили полмиллиона выплат во время войны
Шесть заместителей Геннадия Труханова, мэра Одессы, в прошлом году получили значительные суммы материальной помощи из городского бюджета. В общей сложности помощникам Труханова выплатили более полумиллиона гривен.
Об этом сообщает Центр публичных расследований.
Самую высокую сумму материальной помощи среди заместителей мэра получила Светлана Бедрега, ей выплатили более 124 тысяч гривен. В июне ей было начислено 64 тысяч гривен на оздоровление, а в ноябре еще 60 тысяч гривен для решения социально-бытовых вопросов.
Павлу Вугельману в течение прошлого года ему начисляли среднюю зарплату в размере 12 тысяч гривен, а также ежемесячную премию, которая всегда превышала его оклад и иногда составляла 25 тысяч гривен. Несмотря на это, он также не отказался от материальной помощи из бюджета и получил 44 тысячи гривен для решения социально-бытовых вопросов в ноябре и такую же сумму на оздоровление в декабре.
Михаил Кучук, первый заместитель Геннадия Труханова, также миллионер, получил 53,9 тысячи гривен материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.
Олег Брындак, третий заместитель городского головы Одессы, подозреваемый в преступной организации по коррупционным схемам, также не отказался от денежной помощи. В 2022 году ему было начислено 48 тысяч гривен на оздоровление и 42 тысяч гривен для решения социально-бытовых вопросов.
Суммарно, прошлогодние выплаты материальной помощи для заместителей Труханова превысили полмиллиона гривен и были осуществлены за счет бюджетных денег Одессы.
Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил до 3 и 4 июля срок действия обязанностей, возложенных на двух заместителей городского головы Одессы. Им сообщили о подозрении в участии в преступной организации, которая контролировала Одесский городской совет.