Заместители Труханова получили полмиллиона выплат во время войны

Сессия Одесского городского совета. Фото: mayor.omr.gov.ua

Шесть заместителей Геннадия Труханова, мэра Одессы, в прошлом году получили значительные суммы материальной помощи из городского бюджета. В общей сложности помощникам Труханова выплатили более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

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Самую высокую сумму материальной помощи среди заместителей мэра получила Светлана Бедрега, ей выплатили более 124 тысяч гривен. В июне ей было начислено 64 тысяч гривен на оздоровление, а в ноябре еще 60 тысяч гривен для решения социально-бытовых вопросов.

Павлу Вугельману в течение прошлого года ему начисляли среднюю зарплату в размере 12 тысяч гривен, а также ежемесячную премию, которая всегда превышала его оклад и иногда составляла 25 тысяч гривен. Несмотря на это, он также не отказался от материальной помощи из бюджета и получил 44 тысячи гривен для решения социально-бытовых вопросов в ноябре и такую же сумму на оздоровление в декабре.

Михаил Кучук, первый заместитель Геннадия Труханова, также миллионер, получил 53,9 тысячи гривен материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Олег Брындак, третий заместитель городского головы Одессы, подозреваемый в преступной организации по коррупционным схемам, также не отказался от денежной помощи. В 2022 году ему было начислено 48 тысяч гривен на оздоровление и 42 тысяч гривен для решения социально-бытовых вопросов.

Суммарно, прошлогодние выплаты материальной помощи для заместителей Труханова превысили полмиллиона гривен и были осуществлены за счет бюджетных денег Одессы.

Сумма материальной помощи заместителям Труханова. Фото: Центр журналистских расследований

Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил до 3 и 4 июля срок действия обязанностей, возложенных на двух заместителей городского головы Одессы. Им сообщили о подозрении в участии в преступной организации, которая контролировала Одесский городской совет.