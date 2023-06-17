Заступники Труханова отримали пів мільйона виплат під час війни
Шість заступників Геннадія Труханова, міського голови Одеси, минулого року отримали значні суми матеріальної допомоги з міського бюджету. Загалом помічникам Труханова виплатили понад пів мільйона гривень.
Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.
Найвищу суму матеріальної допомоги серед заступників мера отримала Світлана Бедрега, їй виплатили понад 124 тисячі гривень. У червні їй було нараховано 64 тисячі гривень на оздоровлення, а в листопаді ще 60 тисяч гривень для розв'язання соціально-побутових питань.
Щодо Павла Вугельмана, йому протягом минулого року нараховували середню зарплату у розмірі 12 тисяч гривень, а також щомісячну премію, що завжди перевищувала його оклад й іноді становила 25 тисяч гривень. Попри це, він також не відмовився від матеріальної допомоги з бюджету та отримав 44 тисячі гривень для розв'язання соціально-побутових питань у листопаді та таку саму суму на оздоровлення у грудні.
Михайло Кучук, перший заступник Геннадія Труханова, який також є мільйонером, отримав 53,9 тисячі гривень матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань.
Олег Бриндак, третій заступник міського голови Одеси, підозрюваний у злочинній організації з корупційними схемами, також не відмовився від грошової допомоги. У 2022 році йому було нараховано 48 тисяч гривень на оздоровлення та 42 тисячі гривень для розв'язання соціально-побутових питань.
Сумарно, торішні виплати матеріальної допомоги для заступників Труханова перевищили пів мільйона гривень і були здійснені коштом бюджетних грошей Одеси.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив до 3 та 4 липня строк дії обов'язків, покладених на двох заступників міського голови Одеси. Їм повідомили про підозру в участі у злочинній організації, яка тримала під контролем Одеську міську раду.