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Заступники Труханова отримали пів мільйона виплат під час війни

17 червня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заступники Труханова отримали пів мільйона виплат під час війни
Сесія Одеської міської ради. Фото: mayor.omr.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Шість заступників Геннадія Труханова, міського голови Одеси, минулого року отримали значні суми матеріальної допомоги з міського бюджету. Загалом помічникам Труханова виплатили понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

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Найвищу суму матеріальної допомоги серед заступників мера отримала Світлана Бедрега, їй виплатили понад 124 тисячі гривень. У червні їй було нараховано 64 тисячі гривень на оздоровлення, а в листопаді ще 60 тисяч гривень для розв'язання соціально-побутових питань.

Щодо Павла Вугельмана, йому протягом минулого року нараховували середню зарплату у розмірі 12 тисяч гривень, а також щомісячну премію, що завжди перевищувала його оклад й іноді становила 25 тисяч гривень. Попри це, він також не відмовився від матеріальної допомоги з бюджету та отримав 44 тисячі гривень для розв'язання соціально-побутових питань у листопаді та таку саму суму на оздоровлення у грудні.

Михайло Кучук, перший заступник Геннадія Труханова, який також є мільйонером, отримав 53,9 тисячі гривень матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань.

Олег Бриндак, третій заступник міського голови Одеси, підозрюваний у злочинній організації з корупційними схемами, також не відмовився від грошової допомоги. У 2022 році йому було нараховано 48 тисяч гривень на оздоровлення та 42 тисячі гривень для розв'язання соціально-побутових питань.

Сумарно, торішні виплати матеріальної допомоги для заступників Труханова перевищили пів мільйона гривень і були здійснені коштом бюджетних грошей Одеси.

Сума матеріальної допомоги заступникам Труханова. Фото: Центр журналістських розслідувань
Сума матеріальної допомоги заступникам Труханова. Фото: Центр журналістських розслідувань

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив до 3 та 4 липня строк дії обов'язків, покладених на двох заступників міського голови Одеси. Їм повідомили про підозру в участі у злочинній організації, яка тримала під контролем Одеську міську раду. 

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