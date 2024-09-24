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Затащили в авто и повезли в ТЦК — одесский суд вынес приговор уклонисту

24 сентября 2024 22:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе судили мужчину, который дважды уклонился от мобилизации
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина дважды получал повестки, но так и не явился в ТЦК. Он пытался убедить судью, что в гражданской жизни более полезен. Впрочем, суд не согласился с его доводами.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Киевского районного суда Одессы.

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Подробности дела

На суде мужчина полностью признал свою вину. Впрочем, он заявил, что не хочет служить в армии, потому что "Украина его не растила, не кормила". По словам подсудимого, он испытывает проблемы со здоровьем и должен помогать финансово сестре, которая сама воспитывает троих детей.

Также одессит рассказал, что "работники ТЦК его силой затащили в авто и отвезли для прохождения ВЛК". Впоследствии его якобы возили в воинские части Черкасской области, но на службу так и не взяли.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.

Когда можно отказаться от повестки

На законных основаниях не брать повестку можно в следующих случаях:

  • если вы недавно обновили учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и штрих-код для проверки соответствующей информации в реестре "Оберег" о наличии отсрочки от мобилизации;
  • если вы исключены из военного учета;
  • если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);
  • повестку вручает не уполномоченное на это лицо;
  • на повестке отсутствует печать ТЦК или подпись его руководителя.

Напомним, начальник одесского ТЦК не указал в декларации своего сына. В прошлом году парень получал пенсию и отдыхал за границей.

Также в Одессе вынесли приговор мужчине, который дважды отказался брать повестку.

Одесса суд Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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