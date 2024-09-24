В Одессе судили мужчину, который дважды уклонился от мобилизации

Затащили в авто и повезли в ТЦК — одесский суд вынес приговор уклонисту
Мужчина дважды получал повестки, но так и не явился в ТЦК. Он пытался убедить судью, что в гражданской жизни более полезен. Впрочем, суд не согласился с его доводами.
Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Киевского районного суда Одессы.
Подробности дела
На суде мужчина полностью признал свою вину. Впрочем, он заявил, что не хочет служить в армии, потому что "Украина его не растила, не кормила". По словам подсудимого, он испытывает проблемы со здоровьем и должен помогать финансово сестре, которая сама воспитывает троих детей.
Также одессит рассказал, что "работники ТЦК его силой затащили в авто и отвезли для прохождения ВЛК". Впоследствии его якобы возили в воинские части Черкасской области, но на службу так и не взяли.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.
Когда можно отказаться от повестки
На законных основаниях не брать повестку можно в следующих случаях:
- если вы недавно обновили учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и штрих-код для проверки соответствующей информации в реестре "Оберег" о наличии отсрочки от мобилизации;
- если вы исключены из военного учета;
- если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);
- повестку вручает не уполномоченное на это лицо;
- на повестке отсутствует печать ТЦК или подпись его руководителя.
Напомним, начальник одесского ТЦК не указал в декларации своего сына. В прошлом году парень получал пенсию и отдыхал за границей.
Также в Одессе вынесли приговор мужчине, который дважды отказался брать повестку.
Читайте Новини.LIVE!