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На Одещині винесли вирок чоловіку, який двічі відмовився брати повістку

22 вересня 2024 14:18
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі судили чоловіка, який двічі відмовився брати повістку
Чоловікові виписують повістку. Ілюстративне фото: armyinform
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець села Андріяшівка спочатку не з'явився за повісткою, а потім відмовився брати направлення на військово-лікарську комісію. Тепер він має сплатити штраф. 

Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Балтського районного суду.  

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Деталі справи

Згідно з матеріалами суду, чоловікові ще у березні вручили повістку про виклик до ТЦК для уточнення облікових даних. Втім, він її проігнорував. Згодом підсудному намагалися вручити ще одну повістку — цього разу на проходження ВЛК. Але він відмовився її брати. 

Зазначається, що чоловік працює маляром і має на утриманні малолітню дитину.  

Що вирішив суд

Чоловік повністю визнав свою провину і уклав відповідну угоду з прокурором. Враховуючи це, суддя призначив йому покарання у вигляді штрафу на суму 5100 грн. 

Коли можна відмовитися від повістки

На законних підставах не брати повістку можна у таких випадках:

  • якщо ви нещодавно оновили облікові дані, про що маєте відповідну відмітку та маєте штрих-код для перевірки відповідної інформації в реєстрі "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації;
  • якщо ви виключені з військового обліку;
  • якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);
  • повістку вручає не уповноважена на це особа;
  • на повістці немає печатки ТЦК або підпису його керівника.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер вважає, що більшість скандалів навколо ТЦК у регіоні роздмухуються блогерами і російською пропагандою.

У свою чергу, член профільного парламентського комітету Сергій Рахманін заявив, що саме з Одещини надходить більшість скарг і заяв щодо порушень з боку ТЦК. 

суд Одеська область Новини Одеси повістки ТЦК та СП

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