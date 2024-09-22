В Одесі судили чоловіка, який двічі відмовився брати повістку

На Одещині винесли вирок чоловіку, який двічі відмовився брати повістку
Мешканець села Андріяшівка спочатку не з'явився за повісткою, а потім відмовився брати направлення на військово-лікарську комісію. Тепер він має сплатити штраф.
Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Балтського районного суду.
Деталі справи
Згідно з матеріалами суду, чоловікові ще у березні вручили повістку про виклик до ТЦК для уточнення облікових даних. Втім, він її проігнорував. Згодом підсудному намагалися вручити ще одну повістку — цього разу на проходження ВЛК. Але він відмовився її брати.
Зазначається, що чоловік працює маляром і має на утриманні малолітню дитину.
Що вирішив суд
Чоловік повністю визнав свою провину і уклав відповідну угоду з прокурором. Враховуючи це, суддя призначив йому покарання у вигляді штрафу на суму 5100 грн.
Коли можна відмовитися від повістки
На законних підставах не брати повістку можна у таких випадках:
- якщо ви нещодавно оновили облікові дані, про що маєте відповідну відмітку та маєте штрих-код для перевірки відповідної інформації в реєстрі "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації;
- якщо ви виключені з військового обліку;
- якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);
- повістку вручає не уповноважена на це особа;
- на повістці немає печатки ТЦК або підпису його керівника.
Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер вважає, що більшість скандалів навколо ТЦК у регіоні роздмухуються блогерами і російською пропагандою.
У свою чергу, член профільного парламентського комітету Сергій Рахманін заявив, що саме з Одещини надходить більшість скарг і заяв щодо порушень з боку ТЦК.
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