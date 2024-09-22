В Одессе судили мужчину, который дважды отказался брать повестку

В Одесской области вынесли приговор мужчине, который дважды отказался брать повестку
Житель села Андрияшевка сначала не явился по повестке, а затем отказался брать направление на военно-врачебную комиссию. Теперь он должен заплатить штраф.
Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Балтского районного суда.
Детали дела
Согласно материалам суда, мужчине еще в марте вручили повестку о вызове в ТЦК для уточнения учетных данных. Однако он ее проигнорировал. Впоследствии подсудимому пытались вручить еще одну повестку — на прохождение ВВК. Но он отказался ее брать.
Отмечается, что мужчина работает маляром и содержит малолетнего ребенка.
Что решил суд
Мужчина полностью признал свою вину и заключил соответствующее соглашение с прокурором. Учитывая это, судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5100 грн.
Когда можно отказаться от повестки
На законных основаниях не брать повестку можно в следующих случаях:
- если вы недавно обновили учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и штрих-код для проверки соответствующей информации в реестре "Оберіг" о наличии отсрочки от мобилизации;
- если вы исключены из военного учета;
- если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);
- повестку вручает не уполномоченное на это лицо;
- на повестке нет печати ТЦК или подписи его руководителя.
Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер считает, что большинство скандалов вокруг ТЦК в регионе раздуваются блогерами и российской пропагандой.
В свою очередь, член профильного парламентского комитета Сергей Рахманин заявил, что именно из Одесчины поступает большинство жалоб и заявлений по поводу нарушений со стороны ТЦК.
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