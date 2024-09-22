В Одессе судили мужчину, который дважды отказался брать повестку

Мужчине выписывают повестку. Иллюстративное фото: armyinform

Житель села Андрияшевка сначала не явился по повестке, а затем отказался брать направление на военно-врачебную комиссию. Теперь он должен заплатить штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Балтского районного суда.

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Детали дела

Согласно материалам суда, мужчине еще в марте вручили повестку о вызове в ТЦК для уточнения учетных данных. Однако он ее проигнорировал. Впоследствии подсудимому пытались вручить еще одну повестку — на прохождение ВВК. Но он отказался ее брать.

Отмечается, что мужчина работает маляром и содержит малолетнего ребенка.

Что решил суд

Мужчина полностью признал свою вину и заключил соответствующее соглашение с прокурором. Учитывая это, судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5100 грн.

Когда можно отказаться от повестки

На законных основаниях не брать повестку можно в следующих случаях:

если вы недавно обновили учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и штрих-код для проверки соответствующей информации в реестре "Оберіг" о наличии отсрочки от мобилизации;

если вы исключены из военного учета;

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК или подписи его руководителя.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер считает, что большинство скандалов вокруг ТЦК в регионе раздуваются блогерами и российской пропагандой.

В свою очередь, член профильного парламентского комитета Сергей Рахманин заявил, что именно из Одесчины поступает большинство жалоб и заявлений по поводу нарушений со стороны ТЦК.