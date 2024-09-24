В Одесі судили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації

Затягли до авто і повезли до ТЦК — одеський суд виніс вирок ухилянту
Чоловік двічі отримував повістки, але так і не з'явився до ТЦК. Він намагався переконати суддю, що у цивільному житті корисніший. Втім суд не погодився з його аргументами.
Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Київського районного суду Одеси.
Подробиці справи
На суді чоловік повністю визнав свою провину. Втім, він заявив, що не хоче служити в армії, бо "Україна його не ростила, не годувала". За словами підсудного, він має проблеми зі здоров'ям і має допомагати фінансово сестрі, яка сама виховує трьох дітей.
Також одесит розповів, що "працівники ТЦК його силою затягнули до авто та відвезли для проходження ВЛК". Згодом його буцімто возили у військові частини у Черкаській області, але на службу так і не взяли.
Суд визнав чоловіка винним і засудив до трьох років позбавлення волі.
Коли можна відмовитися від повістки
На законних підставах не брати повістку можна у таких випадках:
- якщо ви нещодавно оновили облікові дані, про що маєте відповідну відмітку та маєте штрих-код для перевірки відповідної інформації в реєстрі "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації;
- якщо ви виключені з військового обліку;
- якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);
- повістку вручає не уповноважена на це особа;
- на повістці немає печатки ТЦК або підпису його керівника.
Нагадаємо, начальник одеського ТЦК не вказав у декларації свого сина. Минулого року хлопець отримував пенсію і відпочивав за кордоном.
Також в Одесі винесли вирок чоловікові, який двічі відмовився брати повістку.
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