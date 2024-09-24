Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Затягли до авто і повезли до ТЦК — одеський суд виніс вирок ухилянту arrow

Затягли до авто і повезли до ТЦК — одеський суд виніс вирок ухилянту

24 вересня 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі судили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації
Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Ілюстративне фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловік двічі отримував повістки, але так і не з'явився до ТЦК. Він намагався переконати суддю, що у цивільному житті корисніший. Втім суд не погодився з його аргументами.

Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Київського районного суду Одеси.  

Читайте також:

Подробиці справи

На суді чоловік повністю визнав свою провину. Втім, він заявив, що не хоче служити в армії, бо "Україна його не ростила, не годувала". За словами підсудного, він має проблеми зі здоров'ям і має допомагати фінансово сестрі, яка сама виховує трьох дітей.  

Також одесит розповів, що "працівники ТЦК його силою затягнули до авто та відвезли для проходження ВЛК". Згодом його буцімто возили у військові частини у Черкаській області, але на службу так і не взяли. 

Суд визнав чоловіка винним і засудив до трьох років позбавлення волі. 

Коли можна відмовитися від повістки

На законних підставах не брати повістку можна у таких випадках:

  • якщо ви нещодавно оновили облікові дані, про що маєте відповідну відмітку та маєте штрих-код для перевірки відповідної інформації в реєстрі "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації;
  • якщо ви виключені з військового обліку;
  • якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);
  • повістку вручає не уповноважена на це особа;
  • на повістці немає печатки ТЦК або підпису його керівника.

Нагадаємо, начальник одеського ТЦК не вказав у декларації свого сина. Минулого року хлопець отримував пенсію і відпочивав за кордоном.

Також в Одесі винесли вирок чоловікові, який двічі відмовився брати повістку

Одеса суд Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

23:14 Зеленський заявив, що Росія хоче атакувати три українські АЕС

23:13 Зеленський в ООН розкрив цинічні плани Росії та згадав про статут організації

23:03 В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо

22:58 Зеленський заявив, що другий Саміт миру має покласти край війні в Україні

22:56 Торгова місія "Відродження України" — фоторепортаж з найголовнішої події бізнесу

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

22:39 Ухилилася від військового обліку — як суд покарав медсестру

22:38 Умєров відреагував на критику західних ЗМІ щодо "великих запитів"

22:30 Затягли до авто і повезли до ТЦК — одеський суд виніс вирок ухилянту

22:25 Байден востаннє як президент США виступив в ООН — подробиці

21:51 Зеленський пояснив, що буде, якщо Україна не отримає дозвіл на удари по Росії

Термінова новина

23:14 Зеленський заявив, що Росія хоче атакувати три українські АЕС

23:13 Зеленський в ООН розкрив цинічні плани Росії та згадав про статут організації

23:03 В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо

22:58 Зеленський заявив, що другий Саміт миру має покласти край війні в Україні

22:56 Торгова місія "Відродження України" — фоторепортаж з найголовнішої події бізнесу

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

22:39 Ухилилася від військового обліку — як суд покарав медсестру

22:38 Умєров відреагував на критику західних ЗМІ щодо "великих запитів"

22:30 Затягли до авто і повезли до ТЦК — одеський суд виніс вирок ухилянту

22:25 Байден востаннє як президент США виступив в ООН — подробиці

21:51 Зеленський пояснив, що буде, якщо Україна не отримає дозвіл на удари по Росії

Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені