В Одесі судили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Ілюстративне фото: скриншот

Чоловік двічі отримував повістки, але так і не з'явився до ТЦК. Він намагався переконати суддю, що у цивільному житті корисніший. Втім суд не погодився з його аргументами.

Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Київського районного суду Одеси.

Читайте також:

Подробиці справи

На суді чоловік повністю визнав свою провину. Втім, він заявив, що не хоче служити в армії, бо "Україна його не ростила, не годувала". За словами підсудного, він має проблеми зі здоров'ям і має допомагати фінансово сестрі, яка сама виховує трьох дітей.

Також одесит розповів, що "працівники ТЦК його силою затягнули до авто та відвезли для проходження ВЛК". Згодом його буцімто возили у військові частини у Черкаській області, але на службу так і не взяли.

Суд визнав чоловіка винним і засудив до трьох років позбавлення волі.

Коли можна відмовитися від повістки

На законних підставах не брати повістку можна у таких випадках:

якщо ви нещодавно оновили облікові дані, про що маєте відповідну відмітку та маєте штрих-код для перевірки відповідної інформації в реєстрі "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації;

якщо ви виключені з військового обліку;

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК або підпису його керівника.

Нагадаємо, начальник одеського ТЦК не вказав у декларації свого сина. Минулого року хлопець отримував пенсію і відпочивав за кордоном.

Також в Одесі винесли вирок чоловікові, який двічі відмовився брати повістку.