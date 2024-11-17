Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди на границах

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В воскресенье утром, 17 ноября, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки. В частности, вблизи КПП на границе с Молдовой и Румынией. Наибольшее скопление авто — возле села Маяки и пропускных пунктов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее скопление авто наблюдается вблизи села Маяки, где очередь перед контрольно-пропускным пунктом на территории Нижнеднестровского национального парка превышает несколько километров, значительно замедляя трафик. Трасса отмечена красным цветом, что указывает на сильные задержки.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

КПП "Старокозачье — Тудора" и "Орловка"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" тоже образовались пробки, из-за которых трасса окрашена оранжевым цветом на картах, что свидетельствует об умеренных задержках. Подобные пробки отмечены вблизи населенных пунктов Татарбунары, Броска, Измаил и Орловка.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Ситуация на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

Не лучше ситуация и на КПП "Рени — Джюрджюлешт", где очереди зафиксированы не только на выезде в Молдову, но и на въезде в Украину.

Дорога к Рени. Фото: скриншот

Напомним, в результате массированного обстрела российскими войсками обесточены несколько железнодорожных участков. Это повлекло задержку ряда пассажирских поездов, следующих в Одессу. Также мы писали, что на дороге М-15 в селе Кирнички установили камеру автоматической фиксации превышения скорости.