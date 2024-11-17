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Затори до Молдови — актуальна ситуація на трасі Одеса-Рені

17 листопада 2024 10:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги на кордонах
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю вранці, 17 листопада, на трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори. Зокрема поблизу КПП на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільше скупчення авто — біля села Маяки та пропускних пунктів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення авто спостерігається поблизу села Маяки, де черга перед контрольно-пропускним пунктом на території Нижньодністровського національного парку перевищує декілька кілометрів, значно уповільнюючи трафік. Траса позначена червоним кольором, що вказує на сильні затримки.

КПП Паланка
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

КПП "Старокозаче — Тудора" та "Орлівка"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж утворились затори, через які траса забарвлена помаранчевим кольором на картах, що свідчить про помірні затримки. Подібні затори помічено поблизу населених пунктів Татарбунари, Броска, Ізмаїл та Орлівка.

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот
КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ситуація на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

Не краща ситуація й на КПП "Рені — Джюрджюлешть", де черги зафіксовані не лише на виїзді до Молдови, а й на в'їзді до України.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу російськими військами знеструмлено кілька залізничних ділянок. Це спричинило затримку низки пасажирських поїздів, що прямують в Одесу. Також ми писали, що на дорозі М-15 у селі Кирнички, встановили камеру автоматичної фіксації перевищення швидкості.

Одеса Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси черги на кордоні

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