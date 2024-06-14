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Пробки на дорогах и очереди на КПП — какая ситуация с выездом из Одессы в пятницу

14 июня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на трассе Одесса-Рени по состоянию на пятницу, 14 июня
Дорога из Одессы в Паланку в пятницу. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Значительные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 14 июня. На отрезке от Маяков до КПП придется долго постоять в очереди — это связано с проверкой документов желающих добраться до границ и в Бессарабию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть большая пробка, которая начинается от Маяков и тянется вплоть до самого КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около 10 километров и движение сильно усложнено. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом также есть очереди на пересечение границы.

Пробки на Паланку на 14 июня
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" пока не зафиксирована очередь на пересечение границы. Из-за пробок в направлении Паланки к этому КПП дорога усложнена, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.

Пробки на КПП Старокозачье на 14 июня
Ситуация на трассе в направлении "Староказаче — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, за поворотом на Старые Трояны, в пределах Броски и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Пробки на КПП Орловка на 14 июня
Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробки на Рене на 14 июня
Пробка на подъезде к КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Цены на топливо

На АЗС Украины цены на горючее за последние сутки выросли. По данным мониторингового портала, 14 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,00 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,49 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Напомним, на трассе Одесса – Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.

Мы писали, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Речь идет об установке КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулканешты".

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