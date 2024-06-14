Затори на трасі Одеса-Рені станом на п'ятницю, 14 червня

Дорога з Одеси до Паланки у п'ятницю. Фото: скриншот

Значні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 14 червня. На відрізку від Маяків до КПП доведеться доволі довго постояти в черзі — це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є великий затор, який починається від Маяків та тягнеться аж до самого КПП, що розміщується в межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько 10 кілометрів та рух сильно ускладнено. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом також є черги на перетин кордону.

Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Через затори у напрямку Паланки до цього КПП дорога ускладнена, тож на самому пункті пропуску дорога вільна.

Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, за поворотом на Старі Трояни, в межах Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.

Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Затор на під'їзді до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС України ціни на пальне за останню добу зросли. За даними моніторингового порталу, 14 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,85 грн/л;

А-95 — 56,22 грн/л;

А-92 — 53,00 грн/л;

дизельне пальне — 52,49 грн/л;

скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".

