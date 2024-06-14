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Затори на дорогах та черги на КПП — яка ситуація із виїздом з Одеси у п'ятницю

14 червня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затори на трасі Одеса-Рені станом на п'ятницю, 14 червня
Дорога з Одеси до Паланки у п'ятницю. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Значні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 14 червня. На відрізку від Маяків до КПП доведеться доволі довго постояти в черзі — це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є великий затор, який починається від Маяків та тягнеться аж до самого КПП, що розміщується в межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько 10 кілометрів та рух сильно ускладнено. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом також є черги на перетин кордону.

Затори на Паланку на 14 червня
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Через затори у напрямку Паланки до цього КПП дорога ускладнена, тож на самому пункті пропуску дорога вільна.

Затори на КПП Старокозаче на 14 червня
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, за поворотом на Старі Трояни, в межах Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга. 

Затори на КПП Орлівка на 14 червня
Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на Рені на 14 червня
Затор на під'їзді до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС України ціни на пальне за останню добу зросли. За даними моніторингового порталу, 14 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,00 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,49 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".
 

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