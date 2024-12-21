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Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером

21 декабря 2024 17:07
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На трассе Одесса-Рени сильно усложнено движение
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На сегодняшний вечер, 21 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. При планировании поездок следует учитывать значительные пробки из-за ДТП и большое количество желающих выехать за границу на трассе Одесса-Рени.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух Столбов, Маяк и перед КПП. Этот участок дороги становится все краснее. Наблюдается более пяти километров пробки. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более двух часов. Также есть очереди на границе.

Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесщине вечером - фото 1
Пробки в Молдову. Фото: скриншот

Участок в КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, достигающей нескольких километров.

Пробки в Румынию

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, тоже нужно постоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты и в пределах села Холмское. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня почти пять часов. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесщине вечером - фото 2
Пробки в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдается скопления машин и на въезд.

Напомним, во избежание задержек путешествующим в Румынию водителям необходимо иметь справку о техническом осмотре транспортного средства. Также на автодороге Одесса-Рени произошло ДТП, повлекшее затруднение движения транспорта.

ДТП Молдова Румыния пробки Новости Одессы очереди на границе

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